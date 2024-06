Lotto, Oro chiama oro: un numero solo per vincere 50mila euro

Lotto, c’è un numero su cui vale la pena puntare per moltiplicare le proprie chance di vincere: ecco di quale si tratta.

Neanche il tempo di debuttare che già ha fatto boom. Cosa ampiamente prevedibile, visto che serviva una “svecchiata” al gioco e che implementare nuove opzioni attira, inevitabilmente, l’attenzione dei giocatori. Che è poi esattamente quello che è successo nel momento in cui si è provveduto ad annunciare che il gioco del Lotto si apprestava ad accogliere una bella novità.

La novità in questione sarebbe il Numero Oro, l’opzione che ha appena debuttato ma che ha già fatto piovere un bel po’ di soldi sul Bel Paese. Nel Lotto, l’oro è rappresentato dal quinto numero estratto su ciascuna ruota. Nel caso in cui ci sia corrispondenza tra quello pescato ed uno qualsiasi dei numeri contenuti nella combinazione che si è deciso di giocare, la vincita è assicurata. E nelle scorse ore, appunto, qualcuno, in Italia, ha potuto gioire proprio grazie al famigerato Numero Oro.

Il 20 giugno scorso, in occasione della seconda estrazione settimanale del gioco del Lotto, qualcuno a Barletta ha fatto boom. La vincita più alta relativa a quel concorso è stata infatti centrata in Puglia e ha fruttato al fortunatissimo giocatore, aprite bene le orecchie – gli occhi, pardon – 50mila euro. Il fortunello in questione ha portato questa somma vincendo, su tutte le ruote, grazie all’opzione in questione, il che è la più bella “pubblicità” che si potesse fare al neonato Oro.

Lotto, corsa all’Oro sia: vincite in tutta Italia

Più in generale, però, questa nuova modalità di gioco ha dispensato, in quella data, un totale di 85mila euro. L’opzione ha regalato altri 15mila 650 euro a Sondrio (che, sommati ai proventi derivanti dalla giocata classica, hanno portato la vincita complessiva a quota 15mila 775 euro) a Pisa.

Hanno fatto festa per lo stesso motivo, con cifre leggermente inferiori, anche Chiuro, in provincia di Sondrio, e Riccia, in provincia di Campobasso. A questo punto è assai probabile che anche tu voglia tentare la fortuna e cerca di emulare, perché no, questi fortunatissimi giocatori. In tal caso, non dovrai fare altro che compilare la schedina come al solito ed indicare che intendi partecipare alla formula di gioco dal nome “Numero Oro il gioco del lotto”.

L’opzione ha un costo pari a quello della giocata a cui è abbinata ma moltiplica, come dimostrato dalle vincite multiple dello scorso 20 giugno, le chance di vittoria.