Jannik Sinner, messaggio commovente poco fa: è successo in campo

Jannik Sinner, il messaggio è commovente e dimostra ancora una volta la grandezza dentro e fuori dal campo dell’azzurro. Parole emozionanti

Si è preso il torneo di Halle. Con classe, come al solito. Parlando alla fine anche della sua fidanzata che aveva perso a Berlino un torneo che aveva in pugno. Jannik Sinner è un maestro di eleganza, una cosa che gli viene davvero naturale, qualcosa di unico nel suo genere. E questo viene decisamente apprezzato da tutti.

In finale ha vinto contro Hubert Hurkacz: i due non hanno mai nascosto la profonda stima che intercorre e l’amicizia che va oltre il tennis. Una gara accesa, ma alla fine ad avere la meglio è stato l’azzurro che ha vinto entrambi i set al tie-break. Segno che l’avversario è stato unico, che ci ha messo del suo, che ha cercato in tutti i modi di portare a casa il trofeo ma che alla fine nonostante tutto si è dovuto arrendere al potere azzurro. Hurkacz però non ha dimostrato, anch’esso, di essere un grandissimo professionista. E nelle parole finali c’è stato tutto il suo sentimento nei confronti di Jannik.

Sinner e quelle parole di Hurkacz

Sono stati anche compagni nel doppio, ricordiamolo, ma le loro avventura si è fermata ai quarti di finale. Le attenzioni massime erano nel singolo ovviamente che li ha visti come detto protagonisti fino alla fine. Vince Sinner in campo, ma fuori la palma di migliore stavolta, forse, se la prende Hubert Hurkacz.

“Bravo Jannik, tu e il tuo team state facendo un lavoro immenso che mi dà grande ispirazione. Siete saliti al numero uno al mondo e vi faccio le congratulazioni sincere. È stato un piacere essere qui e vedere tanto pubblico presente sugli spalti. Grazie per questa bellissima settimana” ha detto Hubi (così lo chiama Sinner). A completamento del fatto che i due si stimano e che si sentono molto vicini. E tutto questo non è nient’altro che il sale dello sport, quello che ci fa appassionare prima agli uomini e poi a quello che fanno. Bravi!