Sinner senza vergogna: il gesto inaspettato sconvolge i social

Sinner ha fatto, nei giorni scorsi, qualcosa di assolutamente inaspettato: così la sua confessione ha lasciato di stucco i tifosi.

Sembra facile, forse addirittura scontato, ma non lo è neanche un po’. Lo dimostra il fatto che nell’era Open solo 7 campioni, prima di lui, siano riusciti nella sua stessa impresa. Quella, cioè, di vincere il primo torneo disputato da numero 1 del mondo. Come Connors, Borg, Wilander, Edberg, Sampras, Djokovic e Murray, dunque, anche Jannik Sinner ce l’ha fatta.

C’è stato un tempo in cui pareva che non avesse particolare dimestichezza con l’erba, ma la vittoria all’Atp 500 di Halle ha definitivamente smontato questa teoria. Il che sta a significare che i suoi avversari, adesso, devono iniziare a temerlo anche sui verdi prati europei e non più solo sul cemento o sulla terra rossa. Preso atto di ciò, a Wimbledon potrebbe succedere praticamente qualunque cosa, tanto è vero che i bookmaker lo danno come secondo favorito per la vittoria, in coda solo a Carlos Alcaraz.

Ci vorrà ancora un po’ prima di scoprire quali avversari dovrà affrontare all’All England Club (il sorteggio del tabellone principale è in programma per venerdì alle 11, ora italiana, ndr), ma nel frattempo c’è un’altra questione che sta tenendo banco e intrattenendo i tifosi del campione azzurro.

Sinner custodisce un “segreto” tutto da ridere nel suo smartphone

Nei giorni scorsi, durante una delle tante interviste di cui Jannik è stato protagonista ultimamente, il tennista si è lasciato andare ad una confessione del tutto inaspettata. Una rivelazione che, come si evince palesemente dai commenti, ha sconvolto, nel vero senso della parola, il popolo dei social.

Il numero 1 del mondo ha raccontato ai suoi intervistatori stranieri di quella volta che, al Quirinale, ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si era recato in cima al Colle, come ricorderanno i tifosi azzurri, per celebrare la vittoria della Coppa Davis, e con lui c’erano tutti i suoi compagni di squadra. In sala si respirava un’atmosfera festosa, dunque, ma il culmine si è raggiunto nel momento in cui l’altoatesino ha raggiunto il leggio per dire qualche parola.

Vi prego, Jannik ha il video in cui ride in faccia al presidente sul suo cellulare pic.twitter.com/CaJ6b7X65e — Glogla🫠 (@glogla_) June 20, 2024



In quel momento, dopo aver incrociato lo sguardo dell’amico Lorenzo Sonego, è scoppiato a ridere, divertendo lo stesso presidente, che aveva compreso l’imbarazzo del giovane. Ebbene, sono trascorsi diversi mesi da quel siparietto, ma Jannik ha rivelato nell’intervista di custodire gelosamente sul suo smartphone il video di quando scoppiò a ridere in faccia a Mattarella. La confessione ha lasciato di stucco i tifosi, divertiti dalla sua ironia e dal fatto che, anziché “vergognarsi”, per così dire, lo racconti in giro a chiunque. Altro fun fact: dalla clip si evince che a mandargli il video incriminato in chat sia stato lo stesso Sonego, il che lascia intendere quanto gli altri azzurri lo abbiano preso in giro per quell’episodio.