Dalla Juve a Madrid, addio definitivo: è ufficiale

Dalla Juve a Madrid: è il presidente che toglie tutti i dubbi sul futuro del giocatore accostato ai bianconeri. Addio ufficiale

Tempi di mosse per i dirigenti della Serie A. Tempi di pensieri per riuscire a costruire una rosa per la prossima stagione. E senza dubbio uno dei club più attivi fino al momento è stata la Juventus di Giuntoli che ormai è in attesa di ufficializzare quello che fino al momento è sicuramente il colpo dell’estate: Douglas Luiz.

Poi dovrebbe toccare a Di Gregorio, forse prima, ma anche il portiere sarà bianconero. Mentre si è parlato, inoltre, anche di un clamoroso ritorno di Alvaro Morata, alimentato dalle stesse dichiarazioni del giocatore che sono arrivate direttamente dal ritiro della nazionale spagnola. Alvaro, che ha già due esperienze in Serie A sempre con la maglia della Juventus, è un sogno per i tifosi bianconeri. Ma andando a leggere le parole del presidente Enrique Cerezo, massimo dirigente dell’Atletico Madrid, dovrebbe restare tale.

Dalla Juve a Madrid, Morata non si muove

Nei giorni scorsi c’è stato un evento in Spagna al quale ha partecipato anche Cerezo. E le parole del numero uno riportate da As non lasciano spazio a interpretazioni. Certo, da qui alla fine di agosto potrebbe succedere di tutto, lo abbiamo sempre visto nel corso del calciomercato, quindi è inutile adesso chiudere la porta. Ma è giusto anche riportate le dichiarazioni del massimo dirigente.

“Penso che la questione di Álvaro Morata sia una questione che non presenta problemi. È un giocatore magnifico, è il numero nove della squadra spagnola ed è un giocatore della nostra squadra, e penso che continuerà ad essere un giocatore dell’Atlético de Madrid“. Lette in questo modo, ovviamente, queste parola avrebbero tanto da raccontare. Ma come detto siamo solamente all’inizio di un calciomercato che ha pure l’Europeo di mezzo e che quindi presenterà dei ritardi importanti per tutti.