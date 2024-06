Leclerc, nuova batosta UFFICIALE al GP d’Austria: partirà dietro

Leclerc, in casa Ferrari l’entusiasmo generato dalla vittoria del monegasco a Monte Carlo sembra già essersi esaurito. Nuvole nere su Maranello.

I bagliori di Montecarlo, domenica scorsa, sono sembrati ancora più lontani. È trascorso soltanto un mese dal trionfo del ferrarista Charles Leclerc nel Principato di Monaco – casa sua – una vittoria che aveva dato l’impressione di poter rilanciare le ambizioni del Cavallino in ottica Mondiale, sia piloti che costruttori.

Eppure pare che dall’ultima affermazione del pilota classe ’97 sia in realtà passato chissà quanto tempo. Una Percezione probabilmente “falsata” dalle dolenti note dei Gp di Canada prima e di Spagna poi, che hanno come disperso l’entusiasmo per quel successo conquistato in terra monegasca, il primo stagionale per Leclerc. A Barcellona non è funzionato praticamente nulla, con le due Ferrari che sono arrivate rispettivamente al quinto e al sesto posto. La “ciliegina sulla torta” però sono state le scaramucce tra i due piloti della Ferrari, che a fine gara non se le sono mandate a dire. Nel mirino di Leclerc il sorpasso operato dal compagno di scuderia Carlos Sainz durante il primo giro. Sorpasso “incriminato” per via del fatto che ha generato un contatto e danneggiato in maniera lieve l’ala anteriore della “rossa” del monegasco. La mossa dello spagnolo non è affatto piaciuta a Leclerc, che nelle interviste successive al Gp ha manifestato tutto il proprio disappunto. “Non si è trattato di una mossa corretta”, ha detto senza mezzi termini.

Leclerc, i bookmaker non danno fiducia al monegasco

Non si è fatta attendere la risposta di Sainz. “La sensazione è che Charles abbia commesso un errore – queste le sue parole – ed io non potevo non approfittarne. Non so di cosa possa lamentarsi, stavolta non lo so”.

Idillio finito, scrivono in tanti. Se risolveranno il tutto in breve tempo non è dato saperlo, lo sapremo a partire dai prossimi appuntamenti del Mondiale. Certo è che non si tratta del primo screzio tra i due ferraristi, che anche in passato si sono scontrati più volte, come del resto capita in altri team. Non c’è tempo, tuttavia, per leccarsi le ferite dopo il deludente Gp catalano. Nel prossimo fine settimana è in programma un altro importante appuntamento, stavolta in casa della Red Bull, in Austria. La prima “notizia” la danno i bookmaker, come riporta il sito Agimeg.it. Con Leclerc, che qui trionfò a sorpresa nel 2022, sul terzo gradino dello speciale podio dei favoriti: un successo di Verstappen è quotato a 1.55 su Betaland e subito dietro all’olandese c’è il pilota della McLaren Lando Norris, a 4.00. Il monegasco parte addirittura da 10.00, mentre un trionfo di Sainz è pagato 20 volte la posta, stessa quota di Hamilton e Russell.