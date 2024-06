Panama-USA, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Panama-USA è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca venerdì alle 00:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Nel gruppo C si profila un avvincente scontro per il primo posto tra USA e Uruguay. Entrambe hanno vinto la prima partita e, se non commetteranni passi falsi nella seconda giornata, si giocheranno poi il primato martedì prossimo all’Arrowhead Stadium di Kansas City. I padroni di casa hanno rischiato poco o nulla nel debutto con la Bolivia, sistemata grazie ad un eurogol del milanista Pulisic ed al sigillo dell’attaccante del Monaco Balogun.

La selezione a stelle e strisce guidata da Gregg Berhalter – si è trattato della quarantaquattresima vittoria per lui sulla panchina degli Stati Uniti, terzo dietro a Klinsmann e Arena – non ha deluso le aspettative dimostrando di poter contare su un impianto di gioco ormai rodato e cucito su misura per i giocatori più forti, quelli che, per intenderci, da anni militano ad alti livelli in Europa. Berhalter va a caccia di conferme con Panama, battuta 3-1 all’Hard Rock Stadium di Miami nella prima giornata della fase a gruppi. Un risultato un po’ bugiardo, dal momento che i Canaleros sono rimasti in partita fino al minuto 85, quando la Celeste di Marcelo Bielsa ha raddoppiato con Darwin Nunez. Nel recupero è poi successo di tutto: oltre alla terza rete uruguagia dell’ex romanista Vina, è arrivato anche il gol della bandiera del panamense Murillo.

Nel complesso il commissario tecnico Thomas Christiansen può essere soddisfatto della prestazione offerta dai suoi, anche se le troppe incertezze a livello difensivo continuano a destare qualche preoccupazione. Panama scenderà verosimilmente in campo di nuovo con il 5-4-1 ed in attacco si affiderà ancora a Fajardo. Nel tridente offensivo statunitense invece giocheranno Weah, Balugun e Pulisic.

Come vedere Panama-USA in streaming

La sfida Panama-USA è in programma venerdì alle 00:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica sudamericana. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Un anno fa Panama sfiorò una clamorosa qualificazione alla finale di Gold Cup arrendendosi solo ai rigori agli USA (i tempi regolamentari erano terminati 1-1). I Canaleros visti contro l’Uruguay meritano il massimo rispetto, al netto di una difesa tutt’altro che invalicabile, ma Pulisic e compagni dopo l’ottima prova fornita contro la Bolivia, difficilmente mancheranno l’appuntamento coi 3 punti: previsti almeno 3 gol complessivi.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Panama-USA

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Farina, Cordoba, Miller, Davis; Rodriguez, Welch, Carrasquilla, Barcenas; Fajardo.

USA (4-3-3): Turner; Scally, Ream, Richards, A. Robinson; Reyna, Musah, McKennie; Weah, Balogun, Pulisic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI