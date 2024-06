Uruguay-Bolivia, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Uruguay-Bolivia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa America e si gioca venerdì alle 03:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Un Uruguay in perfetto “stile Bielsa” è riuscito ad accaparrarsi i primi tre punti nonostante qualche brivido di troppo. Il match con Panama, infatti, è rimasto in bilico fino a 5 minuti dalla fine e cioè fino al gol del raddoppio realizzato dal centravanti del Liverpool Nunez, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo all’esperto tecnico argentino, da poco più di un anno alla guida della nazionale due volte campione del mondo.

L’atteggiamento costantemente aggressivo e ben 20 tiri totali verso la porta di Mosquera non sono bastati per regalarsi un secondo tempo all’insegna della massima tranquillità dopo il vantaggio siglato da Maximiliano Araujo al minuto 16 del primo tempo. Dopo la rete dell’attaccante dei Reds, in assoluto uno degli uomini più attesi, la Celeste ne ha siglata un’altra in pieno recupero con l’ex romanista Vina, per poi incassare il cosiddetto gol della bandiera (Murillo). Missione compiuta, dunque: era fondamentale iniziare con il piede giusto per evitare che gli USA padroni di casa si prendessero il primo posto solitario nel gruppo C, girone in cui primi due slot sembrano essere, di fatto, già assegnati. Per restare a punteggio pieno e giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto di Kansas City l’Uruguay deve però archiviare anche la pratica Bolivia.

La Verde, allenata dal brasiliano Zago – ex difensore con un passato importante nella Roma a cavallo degli anni ’90 e ’00 – all’esordio è stata costretta a rincorrere sin dai primi minuti gli USA, in vantaggio dopo 3′ con un eurogol del milanista Pulisic, sempre più decisivo. A fine primo tempo i boliviani hanno poi incassato il raddoppio (2-0) di Balogun e se lo scarto non è stato più ampio è solo merito del loro portiere Viscarra.

Il pronostico

L’Uruguay potrebbe avere vita ancora più facile rispetto alla sfida con Panama. Dal 2015 ad oggi la Bolivia si è imposta solamente in un’occasione sulla Celeste (2021) ma in casa la Verde riesce spesso a sovvertire i pronostici per via del fatto che si gioca sopra i 3000 metri. Ci aspettiamo una vittoria netta da parte degli uomini di Bielsa, che verosimilmente segneranno dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Uruguay-Bolivia

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nandez, R. Araujo, Olivera, Vina; Valverde, Ugarte; Pellistri, De Arrascaeta, M. Araujo; Nunez.

BOLIVIA (3-1-4-2): Viscarra; Je. Segredo, Haquin, Jo. Sagredo; Justiniano; Medina, Terceros, Saucedo, Villamil; Ramallo, Miranda.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

