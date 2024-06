10eLotto, bottino da 100mila euro con questa modalità fortunata

10eLotto: due vincite da 120mila euro complessivi in quella che, nella settimana che volge al termine, è la regione più fortunata d’Italia.

Esiste solamente dal 2009 ma sin dal principio, pur essendo nato da una sua “costola”, non ha avuto nulla da invidiare al progenitore Lotto. Parliamo – e non potrebbe essere altrimenti – del 10eLotto, sempre più scelto dagli italiani quando si tratta di investire una piccola cifra e tentare la fortuna.

Rispetto al classico Lotto, si tratta di un gioco in cui si possono scegliere diverse modalità: quella “Immediata”, quella “estrazione del Lotto” e quella “Frequente”, ovvero quella che prevede estrazioni ogni 5 minuti. Ma come funziona, di preciso? I numeri vincenti, su 90, sono venti, di cui due si aggiudicano il titolo di numeri oro. L’utente può selezionare da 1 a 10 numeri e decidere anche quando puntare: si va da un minimo di 1 euro ad un massimo di 200. Qualora il giocatore volesse aggiungere l’opzione numero oro allora il costo della giocata raddoppia, con il doppio oro invece triplica.

Una delle modalità più gettonate in assoluto, tuttavia, è quella dell’estrazione ogni 5 minuti. Una modalità che permette di giocare, anche online, a tutte le ore del giorno, dalle 00:00 alle 24:00. Con la “Frequente” è possibile anche attivare il gioco opzionale Extra, grazie al quale l’utente può prendere parte a un’estrazione di ulteriori 15 numeri dai 70 già estratti. Insomma, con il 10eLotto ce n’è davvero per tutti i gusti.

10eLotto, si esulta a Milano con la modalità Frequente

Proprio questa modalità ha reso felice, nei giorni scorsi, un fortunato giocatore di Milano. Che, indovinando 9 numeri, si è portato a casa una cifra pazzesca: 100mila euro.

Una vincita che ha contribuito a far balzare la Lombardia ai vertici della speciale “classifica” delle regioni più fortunate d’Italia nella settimana che volge al termine. Qualche chilometro più a est del capoluogo meneghino, ad esultare è stato il piccolo centro in provincia di Mantova, Guidizzolo, dove – come riporta il sito Agimeg.it – sono stati vinti 20mila euro. Una cifra in questo caso meno altisonante ma comunque tutt’altro che irrilevante se consideriamo che l’utente aveva deciso di investire solamente 3 euro. Dietro alla Lombardia c’è la Campania, altra regione baciata dalla dea bendata. Non è passato sotto traccia il “9” realizzato ad Aversa, in provincia di Caserta, che ha fruttato ben 20mila euro. È andata ancora meglio ad un utente di Saviano, in provincia di Napoli, dove grazie ad un “8 Oro” sono piovuti nelle sue tasche la bellezza di 50mila euro, somma che permette di eliminare in un battibaleno un bel po’ di pensieri.