Fonseca pronto a dare l’ok: un titolarissimo saluta il Milan

Calciomercato Milan, Paulo Fonseca pronto a dare l’ok alla sua cessione. Il titolarissimo di Pioli potrebbe essere ceduto

Sta nascendo, o almeno così pare anche se di acquisti ufficiali ancora non ne sono arrivati, il Milan di Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma in Italia, che nelle ultime annata è stato al Lille, sta cercando di capire e di indirizzare, soprattutto, le mosse della società per la prossima stagione.

Come sappiamo, anche per via della partenza di Giroud che se n’è andato a Miami, nella MLS, i rossoneri sono alla ricerca disperata di un attaccante. Zirkzee è l’obiettivo numero uno, ma c’è il solito problema commissioni. Poi si parla anche di Guirassy dello Stoccarda che potrebbe essere l’alternativa. Mentre nelle ultime ore è spuntato, di nuovo, il nome di Romelu Lukaku. Vedremo. Ma i lombardi non si stanno muovendo solamente in entrata, ma lo stanno facendo anche in uscita. Sono molti quelli che potrebbero salutare e non solo chi rientrerà dai prestiti (vedi Saelemaekers, ad esempio). Secondo le ultime indiscrezioni infatti anche quello che è stato un titolarissimo di Stefano Pioli potrebbe salutare.

Fonseca dà l’ok: addio a Bennacer

Il profilo che potrebbe salutare è quello di Ismael Bennacer, centrocampista centrale in rossonero dal 2019, pagato 17 milioni dall’Empoli, non sembra essere nei paini di Paulo Fonseca che non si strapperebbe i capelli qualora il Milan lo volesse cedere. Anzi, la sensazione è che il tecnico portoghese sia pronto a dare l’ok a questa operazione in uscita.

Il mediano algerino, 20 presenze, 2 gol e 2 assist nel corso della passata stagione anche per via di un infortunio, ha delle richieste all’estero, così come era successo nel calciomercato di gennaio quando sembrava anche in quel caso ad un passo dall’addio. Una situazione che si potrebbe riproporre anche nei prossimi mesi nonostante un rinnovo siglato non più tardi nello scorso anno fino al 2027. Ma le cose cambiano dappertutto e anche velocemente, quindi non ci stupiremmo proprio ci fosse un addio in questa estate.