I pronostici di giovedì 27 giugno: Wimbledon, Eastbourne e altri tornei

I pronostici di giovedì 27 giugno, con Euro 2024 in pausa sguardo rivolto al tennis e ai tornei su erba in corso di svolgimento.

Il torneo di Wimbledon inizierà ufficialmente giorno 1 luglio, intanto sono già in corso di svolgimento gli incontri di qualificazione al tabellone principale. Galan, che l’anno scorso arrivò fino agli ottavi di finale battuto da Sinner, anche per questioni di classifica Atp deve provare ad andare fino in fondo alle qualificazioni: contro Albot non sarà semplice ma ha dimostrato di avere i mezzi per fare bene su questa superficie.

Nel femminile la britannica Kartal può sfruttare il “fattore campo” contro Erika Andreeva. A proposito di tenniste inglesi, Emma Raducanu è finalmente in ripresa e potrebbe superare Kasatkina, mentre Boulter ha nell’italiana Paolini un osso duro da superare.

Altri pronostici sul tennis

Altro incrocio Italia-Inghilterra si gioca sul campo maschile a Eastbourne, dove Cobolli rischia grosso con Harris. A Maiorca Mensik reduce da un infortunio e da due incontri superati solo al terzo set, rischia contro Tabilo che sta velocemente migliorando la sua classifica Atp.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tabilo vincente in Mensik-Tabilo, Atp Maiorca, ore 13:30

Vincenti

Galan (in Galan-Albot, Wimbledon, ore 12:00)

(in Galan-Albot, Wimbledon, ore 12:00) Kartal (in Andreeva E.-Kartal, Wimbledon, ore 14:00)

(in Andreeva E.-Kartal, Wimbledon, ore 14:00) Anisimova (in Anisimova-Lys, Wimbledon, ore 14:00)

(in Anisimova-Lys, Wimbledon, ore 14:00) Boulter (in Boulter-Paolini, Eastbourne, ore 14:00)

Almeno 21 games

Cobolli, Flavio-Harris, Billy , Atp Eastbourne, ore 12:00

, Atp Eastbourne, ore 12:00 Monfils, Gael-Bautista Agut, Roberto , Atp Maiorca, ore 13:00

, Atp Maiorca, ore 13:00 Boulter, Katie – Paolini, Jasmine , Wta Eastbourne, ore 13:30

, Wta Eastbourne, ore 13:30 Kasatkina, Daria – Raducanu, Emma, Wta Eastbourne, ore 14:45

Comparazione quota totale Scelta del Veggente + vincenti: 10.82 GOLDBET ; 11.45 SNAI; 10.82 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Shnaider vincente in due set in Badosa-Shnaider, WTA Bad Homburg, ore 12:00