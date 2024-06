Sinner-Alcaraz, il sorpasso in classifica è realtà: tifosi increduli

Sinner-Alcaraz, il sorpasso è realtà. Ecco quello che è successo dopo la straordinaria vittoria ad Halle dell’azzurro. La situazione

C’è Wimbledon alle porte. E c’è un sogno da tenere abbastanza vivo per Jannik Sinner e per tutto lo sporto italiano: quello di vincere lì, dove mai nessun azzurro ci è riuscito. Ricordiamo tutti quanto ci sia andato vicino Matteo Berrettini nel 2021 conquistando la finale poi persa contro Djokovic. Ma stavolta il serbo – che ha perso comunque smalto – non dovrebbe esserci. E siccome Jannik è il numero uno al mondo, allora le possibilità ci sono, eccome.

Ma qui parliamo di un ennesimo sorpasso, arrivato dopo la vittoria nel torneo di Halle, che Sinner ha piazzato contro il rivale (ma solamente in campo) che per molti anni gli contenderà la palma di migliore, quell’Alcaraz che lo ha eliminato nella semifinale del Roland Garros. Sul portato specializzato tennisworlditalia.com si legge infatti di una speciale classifica ATP ribaltata dal nostro connazionale. E andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Sinner-Alcaraz, c’è il sorpasso

Con la vittoria di Halle Sinner ha conquistato 500 punti. E ha superato appunto Carlos in una speciale classifica. Quale? “Nel ranking di questa settimana Jannik Sinner ha un totale di 9.890 punti che è ovviamente anche al momento il miglior punteggio fatto registrare dal tennista alto-atesino in carriera. Con questo successo Sinner ha superato Carlos Alcaraz che come vertice massimo di punti Atp in carriera è arrivato al momento a 9.815″. Siamo solamente agli inizi di una sfida che appassionerà tutti nel corso dei prossimi anno, e adesso il target è quello di superare la soglia dei 10mila punti.

Andiamo a vedere insieme infine, quello che dice la classifica ATP della settimana che da poco si è conclusa. 1- Jannik Sinner (Italia) 9.890 punti; 2- Novak Djokovic (Serbia) 8.360 punti; 3- Carlos Alcaraz (Spagna) 8.130 punti; 4- Alexander Zverev (Germania) 6.905 punti; 5- Daniil Medvedev (Russia) 6.445 punti.

“A questi numeri va aggiunto infine il fatto che a Wimbledon dei primi 3 del mondo Sinner – si legge ancora sul sito citato prima – è quello che ha meno da difendere. Alcaraz nel 2023 ha vinto il torneo quindi ha 2000 punti da difendere. Djokovic nel 2023 ha fatto finale e quindi i punti da difendere sono 1200. Sinner e Medvedev hanno fatto semifinale e quindi hanno 720 punti a testa da difendere”. Calcoli e numeri. La realtà dice che adesso non ce n’è per nessuno.