Sinner ha commosso tutti, le sue parole fanno scoppiare in lacrime i tifosi

Sinner ha commosso tutti: dopo la vittoria sull’erba il tennista azzurro ha voluto mandare un messaggio che ha emozionato

Un campionissimo, e ormai di dubbi non ne abbiamo più. Jannik Sinner ha vinto il torneo sull’erba di Halle e ha messo dei punti importanti in cascina per mantenere il primo posto nella classifica ATP. Adesso è pronto per Wimbledon, per coronare un altro sogno azzurro e per arrivare dove nessun’altro è riuscito.

Alla fine del match, come al solito, Jannik è stato intervistato dentro il campo. E come al solito ci ha messo la faccia. Parole questa volta al miele rivolte alla compagna Anna Kalinskaya, che da poco è al suo fianco, visto che anche lei era impegnata in una finale di WTA a Berlino. Purtroppo non è andata come si sperava, visto che ha perso. Ma anche lei sicuramente non ha potuto fare altro che riempirsi di gioia nel momento in cui ha sentito la dolcezza, clamorosa, di Jannik.

Sinner, le parole per la compagna

Emozione tra il pubblico. Qualcuno nei video, si vede chiaramente, ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Quando l’amore è così sincero, bello, emoziona sempre e c’è poco da fare. In questo caso parliamo di emozioni ovviamente belle, che riconciliano non solo con lo sport ma anche con la vita che ci circonda. E andiamo a leggere insieme, quindi, quello che ha detto Sinner davanti a quei tifosi che stavano impazzendo per lui.

“Anna ha giocato a Berlino e ha perso con 6 match point a favore, quindi sono dispiaciuto per lei – ha detto Jannik, commuovendosi quasi anche – ma anche lei ha avuto una settimana fantastica”. E via applauso, uno di quelli sentiti da parte del pubblico nei confronti di un ragazzo d’oro, che dimostra settimana dopo settimana di essere uno di quei figli che tutti i genitori vorrebbero avere. Educato, sempre posato, che non si nasconde quando deve dire una cosa. Jannik è sicuramente un dono di Dio per lo sport italiano e anche per il tennis. E speriamo possa continuare su questi livelli per moltissimo tempo.