Gratta e vinci, 7 giorni per vincere 2 milioni

Gratta e vinci, in 7 giorni si diventa milionari: è un’opportunità incredibile, non c’è proprio tempo da perdere.

Quello che state per leggere non dovrebbe stupirvi. Di sicuro è sorprendente, ma sappiate che capita molto più spesso di quanto si possa pensare. Non tutti siamo così attenti, precisi e puntuali. Molte persone sono tanto sbadate e dimenticano, a volte, di fare delle cose, anche importanti. Non ci si pensa, molto semplicemente.

Ed è proprio questo quello che è accaduto a Jeremie Gray, un “cugino” giocatore che vive nell’Ohio e che ha vissuto sulla sua pelle, nei giorni scorsi, qualcosa di pazzesco. L’uomo in questione vive a Canton ed è un autotrasportatore che, durante le sue lunghe giornate lavorative, fa tappa nelle varie stazioni di servizio del Paese per rifocillarsi un po’ e sgranchirsi le gambe dopo aver macinato un bel po’ di chilometri.

Ebbene, lo scorso lunedì aveva deciso di fermarsi a Mansfield, alla stazione di servizio Meijer, in N. Lexington Springmill Road. Era sceso dal suo camion, aveva fatto ciò che doveva fare e aveva poi deciso di acquistare qualcosina per sé: non degli snack o delle bevande, ma un bel Gratta e vinci. Mai immaginando che quel momento potesse cambiare, come poi è stato, la sua vita per sempre.

Gratta e vinci, scoperta incredibile: ci è mancato poco

La scelta di Jeremie è ricaduta su un biglietto della fortunata serie Ultimate Cash. Fin qui in questa storia non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che l’autotrasportatore ha abbandonato il grattino a bordo del suo camion per poi dimenticarsi completamente di aver effettuato quell’acquisto. Ci è mancato poco che non lo perdesse.

Ha ritrovato il tagliando una settimana più tardi, a turno ultimato. Quel giorno aveva fatto un po’ più tardi del solito, per cui, in preda alla fretta, aveva deciso di non grattare la patina argentata. Si è limitato ad aprire l’app ufficiale dal suo smartphone e a scansionare il codice a barre del biglietto, in maniera tale da non perdere ulteriore tempo. Ed è stato in quel momento che ha scoperto di aver vinto 80mila dollari, o almeno così credeva.

L’indomani, Gray è tornato alla stazione di servizio, affinché gli impiegati potessero controllare il Gratta e vinci tramite il sistema ufficiale. Gli è stato comunicato che aveva effettivamente vinto 80mila dollari, sì, ma all’anno e per i prossimi 25 anni. 2 milioni di dollari in totale, più che sufficienti per realizzare il suo sogno di sempre: “Voglio solo vivere la vita alla grande”, ha rivelato ai funzionari della Lotteria. E, forse, è finalmente giunta l’ora di farlo.