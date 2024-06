Gratta e Vinci, non fatelo mai: rischia tre anni di carcere

Gratta e Vinci, non fatelo mai: ve lo abbiamo spiegato diverse volte e lo ribadiamo anche in questo momento. Rischia fino a tre anni di carcere. Ecco la situazione che si sta creando

Denunciato per non aver diviso la vincita con due suoi amici che hanno deciso di rivolgersi alle autorità per cercare di riprendersi quello che, secondo loro, e adesso anche secondo il pm, spettava di diritto.

Una storia simile a quella che vi abbiamo raccontato diverse volte, una di quelle che ti fanno rendere conto che quando ci sono i soldi di mezzo non esistono amicizie così belle che possono durare in qualche modo. Un artigiano di origini brasiliane infatti – così come viene raccontato da L’Arena – rischia fino a tre anni di carcere per una vincita di due milioni di euro grazie ad un Gratta e Vinci che al momento è bloccata. Denunciato da due persone che erano convinte, e che lo sono ancora, di aver acquistato quel tagliando clamoroso in società, insieme.

Gratta e Vinci, la richiesta del pm

Ricardo è andato a processo come detto e rischia tre anni di carcare per appropriazione indebita. Oltre a mille euro di multa. E oltre a dividere in tre quella somma che è stata raggiunta con un Gratta e Vinci: 600mila euro a lui, più altri 500mila euro ai due amici (ex) che lo hanno denunciato.

“Una vicenda che inizia il 22 febbraio 2021, quando il piastrellista acquistò un biglietto a Torri del Benaco e convertì la vincita con altri tagliandi. La sera dopo andò a grattare i biglietti a casa di Giovanni (uno dei due denuncianti): “Non ho mai giocato in società con nessuno perché ho la mia strategia, che non dico”, disse Ricardo (difesa Giovanni Chincarini) rispondendo, la scorsa udienza, alle domande del pm. “È vero che ero a casa di Giovanni quando ho iniziato a grattare i tagliandi. Quando ho scoperto la vincita ho esultato, e lui ha chiesto se poteva fare una foto”. Solamente questo ha portato alla denuncia. Vedremo come andrà a finire la questione, ma intanto il nostro consiglio è sempre lo stesso: quando comprato un Gratta e Vinci fatelo da soli, per non rischiare davvero nulla.