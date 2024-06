Sinner, la lettera d’amore viaggia sui social: per lei questo e altro

Sinner, seppur allergico alle “manifestazioni” in pubblico, ha deciso di fare uno strappo alla regola: lo ha fatto solo per lei.

Sembra ancora surreale, ma il ranking computerizzato, si sa, non sbaglia mai. Quindi, è tutto vero: Jannik Sinner è realmente il nuovo numero 1 del mondo. Lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, lo dice il calore del pubblico che, a Parigi, al momento di dargli la bella notizia, è esploso in un’ovazione che ancora riecheggia nella città dell’amore.

E lasciano il tempo che trovano le critiche di quanti sostengono che Carlos Alcaraz meriti più di lui di stare in vetta, avendo appena conquistato il suo terzo Slam. Se lo meritano entrambi, questo è poco ma sicuro, ma in cima alla classifica c’è spazio solo per uno e stavolta, speriamo per molto altro tempo ancora, questo privilegio tocca al nostro campione altoatesino. Che, esattamente come i suoi tifosi, fa ancora fatica a realizzare quanto bello sia ciò che gli è accaduto nelle ultime ore.

Sorride come non mai, il timido Jannik, che nella giornata di martedì, prima di iniziare gli allenamenti in vista della parentesi sull’erba, è stato accolto da Sesto Pusteria con una grandissima festa con tutti i crismi. E chissà, forse l’ha scritta proprio mentre era in viaggio alla volta delle sue montagne, la lettera d’amore che ha fatto venire i lacrimoni agli occhi alle persone che si sono imbattute in essa.

Le parole di Sinner commuovono i tifosi

Per lei ha messo da parte il desiderio di privacy, l’allergia al gossip, la timidezza. Per lei avrebbe fatto questo e altro, avendola sognata così a lungo e intensamente. Così, ha scritto una “lettera” alla sua lei di una vita, alla posizione numero 1 della classifica, che tanto ostinatamente ha rincorso da quando ha deciso di immolare la sua vita al tennis.

“Caro Numero 1, ho sempre alzato lo sguardo verso di te. Sei sempre stato nella mia mente ogni volta che ho vinto un match, ma soprattutto ogni volta che ne ho perso uno – scrive il tennista altoatesino – Tu eri lì quando ero stanco, scoraggiato, frustrato e quando mi ero quasi arreso. Ma sei la ragione per cui non l’ho mai fatto. Sei la ragione per cui ci ho riprovato e per cui ho creduto sempre di più in me stesso. Grazie, Numero 1. Perché senza di te, non sarei mai stato in grado di essere la persona che sono oggi”.

Parole toccanti, emozionanti, messe nero su bianco da un campione che ha sempre dato l’impressione di dare poco spazio ai sentimenti, di essere glaciale. Cosa che, chiaramente, a giudicare da queste poche righe da brivido, non è affatto.