Ultim’ora Sinner, stop definitivo verso Wimbledon: duro colpo

Ultim’ora Sinner, lo stop arrivati a questo punto ci pare davvero definitivo e non sembra esserci modo per un cambio di programma immediato. In vista di Wimbledon è un duro colpo

Jannik Sinner da un poco di tempo è il nuovo tennista numero uno al Mondo. L’altoatesino ha sfruttato la sconfitta di Djokovic al Roland Garros per superarlo in classifica. Il suo cammino in Francia, comunque, è stato interrotto come sappiamo da Alcaraz al quinto set, in una semifinale tiratissima, che ha vinto prevalere lo spagnolo.

Una gara, quella a Parigi, che solamente gli abbonati hanno potuto vedere. Sì, perché una gara del genere non è stata trasmessa in chiaro da nessuno in Italia. Colpa ovviamente dei diritti, e colpa ovviamente anche che le finali degli Slam non sono inserite nella lista degli interessi di rilevanza nazionale. Era già successo agli Australian Open, con una vittoria clamorosa di Jannik. E secondo quanto riportato da Virgilio, tutto questo si potrebbe rivedere anche a Wimbledon.

Ultim’ora Sinner, nessuna diretta nemmeno a Wimbledon

Quella vittoria in Australia era diventata immediatamente un caso perché nessuno aveva trasmesso in chiaro l’evento che ha fatto conoscere davvero in tutto il mondo il tennista azzurro. E dall’Agcom, che aveva alzato il giusto polverone, la palla era passata al Mimit (Ministero Imprese e Made in Italy). Un iter per inserire appunto nella lista degli eventi sportivi di rilevanza nazionale anche le finali del Masters, ma allo scorso 29 aprile, con una lista aggiornata, questi a quanto pare non c’erano. E se Sinner fosse andato in finale a Parigi, solo chi possedeva e possiede un abbonamento avrebbe potuto vedere il match.

E in tutto questo si avvicina Wimbledon, che senza dubbio rispetto alla terra degli ultimi tornei è una superficie che meglio si sposa con le caratteristiche di Jannik. E con i problemi fisici che ormai sono alle spalle, normale pensare che Sinner – facendo tutti quelli che potrebbero essere gli scongiuri del caso – possa arrivare in fondo. E senza nessuna comunicazione nel merito non ci sarà ovviamente nessuna diretta in chiaro gratuita. Peccato.