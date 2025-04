Berrettini perde il controllo: quella reazione inaspettata

Matteo Berrettini è chiaramente fuori di sé: il gesto improvviso del tennista romano ha spiazzato i tifosi. Ecco perché lo ha fatto.

C’è chi dice che il suo colore preferito sia il verde. Ma chi conosce realmente Matteo Berrettini sa bene che, prima ancora di essere un erbivoro, il romano è un terraiolo doc. E non ci stupisce affatto che molti dei suoi traguardi più importanti li abbia tagliati, per l’appunto, proprio sul mattone tritato, oltre che sui verdi prati d’Inghilterra.

È per questo motivo che, qualche settimana fa, ha rivelato di attendere con una certa impazienza l’inizio della parentesi su questa superficie. Una superficie che gli ha dato tanto ma che può ancora regalargli, perché no, qualche soddisfazione. Lo scorso anno è stato così e non ci sorprenderebbe se la storia si ripetesse. Magari non sarà il favorito per la vittoria del Masters 1000 di Montecarlo o per i successivi tornei di Monaco di Baviera e di Madrid, ma se sarà competitivo come lo è stato a Miami farà, di sicuro, grandi cose.

In Florida ha sfiorato la semifinale e ha giocato alla grande, dimostrando di essere un tennista tutt’altro che finito. Matteo ha ancora un sacco di cartucce da sparare e lo si è capito vedendolo duellare contro Taylor Fritz. In quel match ha dato il meglio di sé e sono in tanti a pensare che meritasse di vincere ancor più del suo avversario statunitense.

Berrettini non le manda a dire: la reazione spiazza i tifosi

Quella è stata una sconfitta che gli ha lasciato delle belle consapevolezze, ma anche un po’ di amaro in bocca. Tanto è vero che, qualche ora dopo la partita, Berrettini si è lasciato andare ad una reazione fuori dai ranghi, per niente in linea con il suo modo di essere.

Dopo la vittoria ai quarti di finale, Fritz ha pubblicato qualche scatto della gara e scritto, nella didascalia, un messaggio eloquente: “Che battaglia ieri sera!”. Un’allusione che non è troppo piaciuta al diretto interessato, ossia il nostro Matteo, che è corso su Instagram per “dire” all’amico Taylor cosa pensasse della riflessione che aveva affidato ai social.

Anche lui è stato sintetico: si è limitato a commentare con l’emoticon di un dito medio, dal significato eloquente e anche, perché no, divertente. Non c’era astio, come avranno pensato i male informati, ma solo goliardia. Sportività, rivalità. E anche un avvertimento, sì, perché la prossima volta potrebbe essere quella giusta per invertire il trend e per spezzare la serie di vittorie di Fritz su Berrettini.