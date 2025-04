Pronostico Genoa-Udinese: l’ultima vittoria risale a cinque anni fa

Genoa-Udinese è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nell’anticipo della trentunesima giornata si sfidano due squadre che apparentemente non hanno più obiettivi realistici, avendo già la salvezza in tasca: Genoa e Udinese. I friulani ormai da qualche settimana hanno raggiunto la fatidica quota dei 40 punti ma sono troppo lontani dalla zona Europa per poter pensare di alzare l’asticella delle ambizioni.

I rossoblù di punti ne hanno 5 in meno rispetto ai bianconeri: non rischiano, tuttavia, di essere risucchiati nella bagarre retrocessione, visto l’ampissimo divario nei confronti della terzultima (+12).

All’allenatore Patrick Vieira – una delle sorprese di questo campionato, se rammentiamo l’enorme scetticismo attorno a lui quando in autunno prese il posto di Alberto Gilardino – spetta il non semplice compito di far trovare nuove motivazioni ad un Genoa che in ogni caso non sembra aver alcuna intenzione di tirare i remi in barca. Sabato scorso il Grifone pur perdendo 1-0 ha fatto sudare la Juventus all’Allianz Stadium giocando una gara di grande personalità e confermando di essere molto solido dietro: nelle ultime sette partite nessuno ha segnato più di un gol ai liguri. Nello scorso weekend anche l’Udinese ha perso in casa di una big: gli uomini di Kosta Runjaic non sono riusciti a portare via punti da San Siro contro un’Inter incerottata, arrendendosi 2-1 ai nerazzurri, lanciatissimi nella corsa scudetto. Per i friulani è stata la seconda sconfitta di fila dopo quella – di sicuro più difficile da giustificare – con il Verona prima della sosta per le nazionali.

Genoa-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Numerose le assenze con cui deve fare i conti Vieira: con l’Udinese mancheranno all’appello Cornet, Messias e Cuenca mentre Bani e Vitinha sono in forte dubbio. A destra, in difesa, si contendono una maglia Sabelli e Norton-Cuffy, in mediana invece il ballottaggio è tra Masini e Badelj. Sulla trequarti Malinovskyi a supporto dell’unica punta Pinamonti.

Infermeria affollata anche in casa Udinese: si è fatto male anche Zemura, che non partirà neppure per Genova. Assenti pure Sanchez, Sava e Touré. Il grande dubbio di Runjaic però riguarda Thauvin: il francese non è ancora al meglio e non è detto che riesca a partire dal 1′. Improbabile la titolarità di Davis, che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe: salgono le quotazioni di Iker Bravo.

Come vedere Genoa-Udinese in diretta tv e in streaming

Genoa-Udinese è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Genoa non perde con l’Udinese dal 2020 e risale al 2019 l’ultima vittoria dei friulani a Marassi. L’imbattibilità del Grifone potrebbe proseguire, tenendo conto del fatto che il “Ferraris” è diventato un vero e proprio fortino: quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque gare casalinghe per gli uomini di Vieira, che in questa striscia hanno incassato solamente due reti. Da valutare perciò anche il segno “Under 2.5”, verificatosi per ben sei volte negli ultimi sette precedenti.

Le probabili formazioni di Genoa-Udinese

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1