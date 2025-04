I pronostici di giovedì 3 aprile: Premier League, coppe nazionali e Libertadores

I pronostici di giovedì 3 aprile: c’è Chelsea-Tottenham di Premier League, si gioca anche in Svizzera, Turchia e Sudamerica con la Coppa Libertadores

Il turno infrasettimanale di Premier League si chiude con l’atteso derby tra Chelsea e Tottenham, sfida tra due squadre con obiettivi ben differenti di classifica. Se il Chelsea ha ancora la possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League, gli Spurs a causa di un pessimo rendimento esterno sono invece lontanissimi in classifica e hanno solo l’Europa League come ultima ancora di salvataggio.

Si affrontano due squadre che segnano e subiscono gol con una certa facilità, motivo per cui i gol non dovrebbero mancare con i Blues comunque favoriti per la vittoria anche perché finora a Stamford Bridge hanno fallito raramente anche nei periodi più bui della stagione.

I pronostici sulle altre partite

Si gioca anche nel campionato svizzero, dove il Basilea parte favorito sul Grasshoppers in una partita da almeno tre gol complessivi. In Coppa di Turchia il Besiktas dovrebbe sfruttare il fattore campo nella sfida contro il Goztepe.

Nella notte sarà poi tempo di Coppa Libertadores: le due brasiliane Palmeiras e Flamengo hanno le carte in regola per iniziare col piede giusto il girone battendo in trasferta Sporting Cristal e Deportivo Tachira.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Besiktas-Goztepe, Coppa di Turchia, ore 19:30

Vincenti

Chelsea (in Chelsea-Tottenham, Premier League , ore 21:00)

(in Chelsea-Tottenham, , ore 21:00) Palmeiras (in Sporting Cristal-Palmeiras, Coppa Libertadores , ore 00:00)

(in Sporting Cristal-Palmeiras, , ore 00:00) Flamengo (in Deportivo Tachira-Flamengo, Coppa Libertadores, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Basilea-Grasshoppers , Super League , ore 20:30

, , ore 20:30 Sporting CP-Rio Ave, Coppa del Portogallo, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Besiktas-Goztepe , Coppa di Turchia , ore 19:30

, , ore 19:30 Chelsea-Tottenham, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Chelsea-Tottenham, Premier League, ore 21:00