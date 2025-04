Roma-Juventus su DAZN: la guida per guardarla gratis in streaming

Roma-Juventus, i tifosi non stanno nella pelle. Se vuoi guardarla gratis in streaming, sei nel posto giusto: ecco cosa devi fare.

L’imbuto si sta pian piano stringendo e il mese di aprile, stavolta più che mai, sarà determinante ai fini dell’epilogo di questo campionato. Una delle sfide indubbiamente più attese dei prossimi giorni sarà, manco a dirlo, quella tra Roma e Juventus. E siamo pronti a scommettere, a tal proposito, che la notizia circolata in merito nelle scorse ore avrà fatto felici un bel po’ di tifosi.

Il big match è in programma per domenica 6 aprile, alle 20:45 e sarà decisiva, per l’appunto, in ottica classifica. La Roma di Ranieri è reduce da ben 7 vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro il Lecce, mentre i bianconeri stanno attraversando una fase più delicata. La Juve ha vinto contro il Genoa e le prossime prove saranno cruciali per Tudor e per i suoi compagni di squadra, che ora più che mai si giocano il tutto per tutto.

Tre punti appena separano le due squadre, ragion per cui in campo, domenica, se ne vedranno di tutti i colori. Sarà una sfida senza esclusione di colpi, ricca di pathos e di sorprese e nessuno, proprio nessuno, dovrebbe perdersela. Una consapevolezza che ci dà il là per rivelarvi quello che è trapelato nelle scorse ore e che rallegrato, in men che non si dica, gli aficionados della Serie A Enilive.

Countdown per Roma-Juventus: che regalo da DAZN

Dazn, la tv in streaming che detiene i diritti tv della massima serie, ha annunciato che il posticipo domenicale del big match Roma-Juventus sarà trasmesso gratuitamente. Sì, avete capito bene: lo spettacolo, per stavolta, sarà a costo zero.

Questa è la quinta partita della stazione 2024-2025 che Dazn ha trasmesso in chiaro quest’anno, ma sarà anche l’ultima. Trasmessa questa, infatti, la tv avrà ufficialmente raggiunto, come previsto dal pacchetto, il numero massimo di match che può trasmettere in modalità gratuita su 380 partite mandate in onda durante la stagione. Motivo in più per godersi lo spettacolo, che essendo a costo zero coinvolgerà un numero enorme di appassionati di calcio.

A raccontare la sfida sarà Pierluigi Pardo, che avrà accanto a sé Dario Marcolin, con il suo commento tecnico. In campo ci sarà invece Diletta Leotta, che si alternerà con Giorgia Rossi, in collegamento, invece, dallo studio del Dazn Serie A Show. In studio ci sarà anche Gigi Buffon, pronto ad analizzare, insieme ai talent Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrari, l’andamento della 31esima giornata di campionato. Che siamo impazienti, a questo punto, di scoprire in che modo si evolverà.