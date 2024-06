Alcaraz, che invidia: come Sinner nessuno mai

Alcaraz, è evidente che lo spagnolo può ambire a tutto tranne che a questo: gongolano Sinner e i suoi tifosi.

I giovani talenti del centro sportivo del paese hanno scoperto che a CR7 preferisce Lionel Messi e che, possano perdonarlo i suoi concittadini, tra il gruppo bolzanese dei Kastelruther Spatzen e gli AC/DC ha una predilezione per i secondi. Si è messo a nudo e si è preso pure i boati di disapprovazione, ma tant’è: si becca sempre un sacco di applausi, quindi male non gli farà, qualche fischio.

Indipendentemente dai suoi gusti in fatto di musica e di beniamini, è evidente che Sesto Pusteria gli abbia riservato l’accoglienza più calorosa di tutti i tempi. I conterranei di Jannik Sinner aspettavano questa festa da mesi, dai tempi in cui l’Italtennis ha vinto la Coppa Davis, per cui la lunga attesa non ha fatto altro che alimentare la loro voglia di stringergli la mano e di ringraziarlo come meglio potevano.

Una festa affollata, bellissima, nell’abbraccio dei monti tra cui il campione azzurro è nato e dove ha vissuto fino a che un certo Riccardo Piatti non lo ha portato con sé a Bordighera per forgiarlo e fare di lui un asso del tennis. Cosa che sappiamo essergli riuscita benissimo, oltretutto, sebbene ad un certo punto della sua carriera l’altoatesino abbia deciso di cambiare direzione e di affidarsi a Simone Vagnozzi, sotto la cui egida è esploso definitivamente.

Alcaraz senza speranze: non l’avrà mai

Sembra esserci un solo tennista, ora come ora, in grado di tenergli testa e, all’occorrenza, di batterlo. Parliamo di Carlos Alcaraz, naturalmente, che in occasione del recente Roland Garros lo ha messo ko impedendogli di accedere alla sua seconda finale Slam.

E sarà anche vero che l’iberico ha raggiunto quota tre Major, ma c’è qualcosa che il fenomeno di Murcia, a differenza di Jannik, non avrà mai. A farlo notare sui social è stato un tifoso che, facendo della palese ironia, ha pubblicato un video della banda che, suonando in abiti tradizionali, attendeva Sinner davanti al municipio di Sesto. “Alcaraz non avrà mai tutto questo”, ha scritto l’utente in questione, ignaro del fatto che la sua sottilissima battuta sulla presunta (e sicuramente inesistente) invidia dello spagnolo non sarebbe stata compresa da tanti.

Carlos Alcaraz will never have this. pic.twitter.com/ct42DvUZGE — Unbiased Jann1k S1nner Fan (@sinnerprop) June 11, 2024

I tifosi di Carlitos sono accorsi in massa sul suo profilo in men che non si dica, sottolineando che il loro beniamino si preoccupa più di vincere Slam che non di canti e balli. “No, Carlitos non lo avrà – gli ha fatto eco un altro alcaraziano doc – Avrà un’accoglienza diversa e altrettanto meravigliosa. Ma è gentile da parte tua dire questo? – si è poi rivolto all’autore del post – Non lo è. Non c’è bisogno di iniziare a essere cattivi“. Un sarcasmo che non tutti, a quanto pare, hanno digerito e afferrato…