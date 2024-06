Affare a sorpresa in Serie A: arriva Grifo, rinforzo in attacco

Affare a sorpresa in Serie A: nel mirino di due club italiani ci è finito Vincenzo Grifo, che ha anche giocato con la maglia della nazionale. Ecco la situazione che si potrebbe creare

Non ha mai giocato nel campionato italiano, nemmeno in Serie B – prendendo come esempio Marco Verratti – però ha vestito la casacca azzurra. Forse, in una età non più così tenere, potrebbe arrivare anche il momento di Vincenzo Grifo.

Di chiare origini italiane, ma nato in Germania, Grifo come detto non ha mai esordito in Italia. E mai c’è stata la sensazione che potesse arrivare a giocare da queste parti. Dal 2019 è diventato un giocatore del Friburgo dove prima aveva anche giocato in prestito, diventando una bandiera di quel club. Nell’annata appena conclusa non ha fatto benissimo, e magari anche lui ha bisogno di cambiare un poco aria per gli ultimi anni della carriera. Sì, gli ultimi anni, visto che è nato nel 1993, quindi ne ha 31. E garantisce comunque almeno un altro paio di stagioni su buoni livello.

Affare in Serie A: doppia pista per Grifo

Chi lo prende, e ci sono due squadre in Serie A che stanno facendo a quanto pare dei sondaggi, prende un giocatore che può giocare in tutte le zone dell’attacco. Le qualità tecniche di Grifo non sono in discussione (come detto ha assaporato anche la maglia della nazionale) e a quell’età si è sereni che non serve chissà quale periodo di ambientamento. Si è uomini, e serve poco per capire in quale realtà ci si trova.

Ma dove potrebbe andare Grifo? Secondo le ultime informazioni di mercato il giocatore è entrato nel mirino del Torino e della Fiorentina. Due squadre che hanno delle buone ambizioni e che di conseguenza potrebbero anche convincere il giocatore a lasciare la Germania per venire nel proprio Paese d’origine. Una pista, questa, assolutamente da seguire nel corso delle prossime settimane, con la sensazione, come detto prima, che possa essere la mossa giusta e definitiva.