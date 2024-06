Euro 2024, il miglior giovane del torneo è a quota 8

Euro 2024, lo spagnolo Pedri tenterà di “difendere” il premio conquistato tre anni fa ma la concorrenza è decisamente agguerrita.

Tre anni fa, nell’edizione “itinerante” dell’Europeo vinto dall’Italia, la UEFA di dubbi ne ebbe davvero pochi. Le sue strepitose prestazioni, del resto, misero d’accordo praticamente tutti. Nonostante non avesse compiuto neppure 18 anni, il giovane centrocampista del Barcellona Pedri, lanciato dall’allora commissario tecnico della Spagna Luis Enrique, fu una delle rivelazioni del torneo.

La stellina della Roja brillò soprattutto nella semifinale con l’Italia, che vide gli azzurri trionfare ai calci di rigore dopo una partita molto equilibrata. Sessantacinque passaggi riusciti su 66 in 120 minuti per quello che oggi è diventato un punto fermo dei blaugrana, l’ennesimo campioncino fuoriuscito dalla famosa “cantera” del club catalano, notoriamente un “pozzo senza fondo” quando si tratta di talenti da sfornare. Pedri fu indiscutibilmente uno dei protagonisti di quell’edizione della rassegna continentale, sebbene prima di allora avesse collezionato a malapena 4 presenze con la nazionale maggiore. Riuscirà il nativo delle Canarie a mantenere lo scettro di miglior giovane del torneo anche a Euro ’24? Sì, perché tra i papabili, visto che l’età glielo permette – ha ancora 21 anni – c’è ancora lui. Rispetto a tre anni fa però la concorrenza è decisamente più nutrita. Ed il bis non è scontato.

Euro 2024, brillano le stelle di Musiala e Yamal?

Il grande favorito, nell’edizione che è ormai ai nastri di partenza, non può essere che Jude Bellingham, reduce da una favolosa stagione con il Real Madrid, in cui ha realizzato – giocando praticamente da centrocampista avanzato – oltre 20 gol tra Liga e Champions League. Un autentico fenomeno.

Tutti si aspettano che faccia la differenza anche con la sua selezione, l’Inghilterra: le aspettative sono altissime ma non bisogna dimenticare che negli ultimi mesi con i Blancos si è un po’ eclissato, almeno per quanto riguarda la fase realizzativa (ma non solo). Chi invece potrebbe utilizzare l’Europeo per prendersi una volta per tutte la scena è Jamal Musiala, quotato a 8.00 su Goldbet. Insieme a Florian Wirtz, un altro da tenere d’occhio, il classe 2003 del Bayern Monaco (10 gol e 6 assist nell’ultima Bundesliga) rappresenta una delle grandi speranze della Germania padrone di casa. Musiala non ha brillato in quanto a continuità negli ultimi mesi ma il gioco “fluido” di Julian Nagelsmann esalterà certamente le sue caratteristiche.

A Pedri, però, potrebbe succedere anche il suo connazionale Lamine Yamal, sempre quotato a 8.00. Talento precocissimo, a soli 16 anni è già un titolare indiscusso del Barcellona e dovrebbe partire dal 1′ anche con la Spagna di Luis De La Fuente. Con un bottino di 7 gol e 10 assist in stagione, è impossibile non considerarlo tra i potenziali vincitori del premio come miglior giovane dell’Europeo.

Comparazione quota Musiala miglior giovane: 8:00 GOLDBET ; 7.50 SNAI ; 8.00 LOTTOMATICA

Comparazione quota Yamal miglior giovane: 8:00 GOLDBET ; 7.50 SNAI ; 8.00 LOTTOMATICA

