Gratta e vinci, clamoroso: non li vuole più, restituirà 2 milioni

Gratta e vinci, la sua sconvolgente decisione ha lasciato tutti a bocca aperta: vuole restituire i soldi che ha vinto.

Penserete che sia pazzo. Che non sia umanamente possibile che qualcuno che abbia vinto una tale somma alla lotteria istantanea possa anche solo lontanamente pensare di rispedirla al mittente. E invece, per quanto strano, è andata proprio in questo modo, più o meno. Prima di giudicare dobbiamo capire però perché lo abbia fatto e in quali circostanze abbia maturato la sua decisione.

Iniziamo col dire, allora, che il giocatore di cui stiamo per parlarvi è un uomo che vive nella Carolina del Nord. Si chiama John Robbins e abita, più precisamente, nella città di Wilmington. Qui, nel maggio del 2022, un bel giorno si è recato presso il suo punto vendita di fiducia per regalarsi un Gratta e vinci. Ha scelto un grattino, ha raschiato via la patina argentata e ha fatto una scoperta che lo ha lasciato, giustamente, esterrefatto: aveva appena vinto 2 milioni di dollari.

Non è finita qui. Al netto delle tasse ha incassato una cifra inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata, sì, ma non è neanche questo il punto. A dare una svolta a questa storia, che fin qui sarebbe tutto sommato lineare per quanto assai rara, è stato ciò che è accaduto nelle scorse ore.

Gratta e vinci, ce n’è per tutti: parola di John Robbins

A distanza di 2 anni esatti dalla prima vincita, Robbins ha vinto di nuovo. Stavolta ha optato per un biglietto della fortunata serie americana Black Titanium e, spendendo 30 dollari, se n’è assicurato altri 100mila. Nota bene: il tagliando è stato comprato presso il solito negozio di fiducia, a riprova del fatto che la fortuna lì sia evidentemente di casa.

“Mi è stato detto che il fulmine non può colpire due volte, ma immagino che invece possa accadere”: così ha commentato la sua vincita, salvo poi lasciarsi andare ad una rivelazione clamorosa. “Ho intenzione di restituire le mie vincite alla comunità”, ha detto Robbins, lasciando tutti di stucco. Non intende dire che rifiuterà i 2,1 milioni di dollari che ha vinto negli ultimi 24 mesi, ma semplicemente che, in qualche modo, vuole contribuire a fare qualcosa di grande per la sua città.

“Il mio sogno è fare la differenza a Wilmington. Voglio restituire qualcosa alle persone qui che sono meno fortunate. Voglio fare qualcosa per contribuire a cambiare la situazione”. Lodevole. Bellissimo. Insomma, possiamo dirlo: se davvero le sue intenzioni sono queste, la dea bendata ha fatto un ottimo lavoro.