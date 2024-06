Allegri di nuovo in Serie A: il ribaltone è stato già servito

Chiusa la sua parentesi sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri si sta guardando intorno alla ricerca di nuove soluzioni. La doppia proposta non è passata inosservata

Poco prima della fine di una stagione dai mille volti, la Juventus ha deciso di sollevare Massimiliano Allegri dall’incarico di guida tecnica. La reazione del tecnico livornese nel post partita della finale di Coppa Italia è pesata come una spada di Damocle sulle decisioni del club, che comunque aveva già programmato l’addio dell’allenatore livornese, con il quale è stato poi trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto.

In procinto di definire ufficialmente il passaggio di consegne con il quale la panchina bianconera sarà affidata a Thiago Motta, la Juventus ha già cominciato a muovere i primi passi per la costruzione della nuova squadra. Nel frattempo, anche Max Allegri si sta guardando intorno. Tanta è la voglia di rimettersi in gioco, smentendo critiche e detrattori. Fino a questo momento, però, non si segnalano proposte concrete provenienti da club europei. Sono state le compagini saudite, semmai, a muovere i primi passi per capire la la disponibilità di Allegri a volare in Arabia, trovando al momento le porte semi chiuse.

Dalla Juventus al Milan, intrigo Allegri: ecco cosa è successo

Pochi mesi prima della chiusura ufficiale del suo rapporto con la Juventus, però, Allegri aveva già cominciato a muovere il terreno per ‘saggiare’ la disponibilità di club italiani ad investire su di lui. Accostato alla Lazio nei convulsi istanti della successione di Tudor, Allegri di fatto si sarebbe proposto al Milan già in primavera.

A riferirlo è lo speaker radiofonico Edoardo Mecca a canali Twitch di Juventibus, che così ha spiegato la sua posizione: “Allegri? Un mese e mezzo fa l’entourage lo propose al Milan. Al Milan Allegri è un profilo che aziendalmente non dispiace, è chiaro. Le richieste, però, all’epoca erano alte perché voleva una cifra vicina a quella della Juve. Il Milan ha sondato ovviamente poi altri profili. Nell’ultimo periodo Allegri ha aperto la disponibilità ad abbassare la richiesta. Che poi il Milan ufficializzi Fonseca e che magari ci abbia fatto un pensiero e che questa cosa su Allegri sia arrivata troppo tardi lo sapremo con l’ufficialità di Fonseca, così come Lotito ha ascoltato le richieste di Allegri”.