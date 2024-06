Swiatek-Paolini, finale femminile Roland Garros: orario, tv, streaming, pronostici

Swiatek-Paolini è la finale del singolare femminile del Roland Garros 2024: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Come accadeva nei vecchi videogiochi, per l’azzurra Jasmine Paolini è arrivato il momento di vedersela con il temutissimo “mostro” finale. Non ce ne voglia la numero uno al mondo Iga Swiatek: il riferimento non è ovviamente al suo aspetto fisico ma utilizziamo questa parola – nel senso positivo del termine – per far capire quanto sia forte la giocatrice di Varsavia, quasi imbattibile su questa superficie.

Per la Paolini, tuttavia, questa finale è una sorta di “premio”, in cui non ha davvero nulla da perdere. La piccola “Jas” è stata fantastica: è andata oltre i suoi stessi limiti, riportando l’Italia del tennis femminile in una finale del Roland Garros, dove i nostri colori mancavano dal 2012 (fu la sua attuale compagna di doppio, Sara Errani, l’ultima azzurra ad arrivare in fondo allo Slam parigino). Ed in caso di vittoria ricalcherebbe le orme di una campionessa come Francesca Schiavone, trionfatrice nel 2010. Una cavalcata strepitosa, la sua, che le permetterà di fare per la prima volta in carriera l’ingresso in top 10. Da lunedì prossimo, infatti, diventerà la numero 7 al mondo. Dopo le vittorie con Saville, Baptiste, Andreescu e Avanesyan, la tennista lucchese ha eliminato la numero 4 del ranking Wta, Elena Rybakina, ed in semifinale si è imposta in due set contro l’astro nascente del tennis mondiale Mirra Andreeeva, giustiziera nel turno precedente della numero due Sabalenka.

Swiatek quasi imbattibile a Parigi

Difficile, dunque, trovare le giuste parole per descrivere la sua inaspettata ascesa, frutto di un duro lavoro ma favorita anche dalla collaborazione, quanto mai proficua, con il coach Renzo Furlan.

Le parole invece si reperiscono facilmente per raccontare il dominio della Swiatek, che sul rosso conferma di non avere rivali. La polacca in semifinale si è sbarazzata anche dell’americana Gauff, alla quale ha concesso soltanto sei games. L’unica ad impensierla, in quest’edizione del Roland Garros, è stata la giapponese Osaka, battuta in tre set. Dal 2020 in poi la Swiatek ha perso una sola partita a Parigi, vincendo – anzi, dominando – tre delle ultime quattro edizioni. Sono due i precedenti con la Paolini, uno dei quali giocato a livello Itf nel lontano 2018. In quello più recente (US Open ’22) la 4 volte campionessa Slam ha avuto la meglio 6-3 6-0.

Dove vedere Swiatek-Paolini in diretta tv e streaming