Portogallo-Croazia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Portogallo-Croazia è un’amichevole e si gioca sabato alle ore 17:45: notizie, probabili formazioni, tv, statistiche, streaming e pronostici.

Il Portogallo di Roberto Martinez non vuole arrivare impreparato all’Europeo. E forse per questo ha scelto di affrontare un avversario di rango durante il percorso di avvicinamento all’attesissima rassegna internazionale. Tra l’amichevole con la Finlandia e quella con l’Irlanda, due selezioni che hanno mancato la qualificazione ad Euro 2024, i lusitani faranno le prove generali con la Croazia, un’altra potenziale outsider nella competizione che prenderà il via il prossimo 14 giugno in Germania.

La sorte è stata benevola con Cristiano Ronaldo e compagni, capitati in un gruppo in cui i giochi per il primo posto sembrano essere già fatti. Il Portogallo dovrà vedersela con Turchia, Repubblica Ceca e Georgia: nessuna delle tre dà l’impressione di poter contrastare la selezione di Martinez, che ha tutto per arrivare fino in fondo. Del resto, basta dare un’occhiata ai convocati per rendersi conto dell’elevato tasso di qualità su cui può contare l’ex commissario tecnico del Belgio. In attacco, oltre all’eterno Ronaldo, ci sono anche Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Diogo Jota, Joao Felix ed il milanista Leao. Martinez avrà il difficile compito di mettere tutti nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale e, a giudicare da ciò che è avvenuto nella campagna di qualificazione – il Portogallo ha chiuso il girone a punteggio pieno – sembra ci stia riuscendo.

Per quanto riguarda la Croazia, sorteggiata nella stesso girone dell’Italia insieme a Spagna e Albania, il tecnico Zlatko Dalic si è nuovamente affidato alla “vecchia guardia” (Modric, Perisic, Brozovic), che si prepara a quello che sarà forse l’ultimo ballo (?). La selezione a scacchi bianchi e rossi da marzo in poi ha disputato tre amichevoli. Dopo il successo ai rigori con la Tunisia, Modric e compagni hanno battuto Egitto e Macedonia.

Come vedere Portogallo-Croazia in diretta tv e in streaming

L’amichevole Portogallo-Croazia è in programma sabato alle 17:45 e si giocherà all’Estádio Nacional do Jamor di Oeiras, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

I due commissari tecnici faranno sicuramente degli esperimenti, ma ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara movimentata, da almeno una rete per parte. Il Portogallo riuscirà ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Portogallo-Croazia

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Cancelo; Bruno Fernandes, Palhinha, Bernardo Silva; Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Leao.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa; Baturina, Kovacic; Majer, Kramaric, Perisic; Petkovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1