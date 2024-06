Spagna-Irlanda del Nord, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Spagna-Irlanda del Nord è un’amichevole e si gioca sabato alle ore 21:30: notizie, probabili formazioni, tv, statistiche, streaming e pronostici.

La Spagna è pronta a sbarcare in Germania con un carico pieno zeppo di aspettative. L’obiettivo della Roja è provare a migliorare il risultato ottenuto tre anni fa, quando il percorso degli uomini guidati all’epoca da Luis Enrique si interruppe in semifinale dopo una drammatica serie di calci di rigore contro l’Italia. Nel frattempo c’è stata pure la delusione Mondiale: in Qatar le Furie Rosse sono state eliminate già dopo gli ottavi di finale dal sorprendente Marocco (di nuovo i rigori fatali).

Da poco più di un anno al timone della Spagna c’è l’ex selezionatore dell’Under-21 Luis De La Fuente. Che dopo un inizio così così – la sconfitta nelle qualificazioni contro la Scozia aveva fatto storcere qualche muso – ha portato a casa risultati importanti. La Spagna ha vinto tutte e otto le ultime gare ufficiali ed ha avuto anche modo di mettere in bacheca un trofeo, la Nations League. Meno positive, invece, le prestazioni offerte nelle amichevoli dello scorso marzo: sconfitta di misura con la Colombia e un pirotecnico 3-3 con il Brasile. De La Fuente ha convocato il teenager del Barcellona (Lamine Yamal) ma ha lasciato a casa Cubarsì, Asensio e Sarabia, esclusioni che hanno fatto discutere. A distanza di qualche giorno dal test con Andorra, la Roja giocherà l’ultima amichevole prima del debutto ufficiale ad Euro 2024 con la Croazia (nel girone ci sono pure gli azzurri e l’Albania). L’avversario è l’Irlanda del Nord, nazionale che non parteciperà alla rassegna continentale dopo essere arrivata penultima nel girone di qualificazione. La selezione di Michael O’Neill è ad ogni modo imbattuta da tre partite: vittorie con Danimarca e Scozia e pareggio con la Romania.

Come vedere Spagna-Irlanda del Nord in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Spagna e Irlanda del Nord è in programma sabato alle 21:30 e si giocherà all’Estádio de son Moix di Palma di Maiorca, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Ultimo test per la Spagna prima dell’esordio agli Europei, con De La Fuente che come i suoi colleghi dovrebbe fare qualche esperimento tattico in vista del match con la Croazia. Roja favorita in una gara in cui molto probabilmente riuscirà pure a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Spagna-Irlanda del Nord

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Jesús Navas, Le Normand, Nacho, Grimaldo; Rodrigo, Fabián Ruiz; Yamal, Ayoze, Nico Williams; Joselu.

IRLANDA DEL NORD (5-4-1): Peacock-Farrell; Hume, Ballard, J. Evans, Toal, Spencer; Bradley, C. Evans, Charles, Price; Magennis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0