I pronostici di sabato 8 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di sabato 8 giugno: in vista degli imminenti Europei in Germania si gioca un alto numero di amichevoli internazionali.

In vista degli imminenti Europei in Germania continuano le amichevoli di preparazione delle nazionali, e tra le partite in programma questo sabato spicca in particolare la sfida tra Portogallo e Croazia. La selezione di Roberto Martinez è tra le principali favorite per la vittoria finale, oltre all’eterno Cristiano Ronaldo, ci sono anche Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Diogo Jota, Joao Felix ed il milanista Leao per un attacco potenzialmente esplosivo.

Dall’altra parte il ct Dalic si affiderà alla vecchia guardia con Modric, Perisic e Brozovic all’ultima grande manifestazione: in questa amichevole probabilmente non giocheranno tutta la partita e vista la maggiore qualità e profondità della rosa lusitana, la vittoria del Portogallo appare più probabile.

Pronostici altre partite

Tra le altre sfide in programma promettono gol e spettacolo Svezia-Serbia e Danimarca-Norvegia, mentre il Belgio parte nettamente favorito contro Lussemburgo in una partita da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Spagna vincente e numero di gol compreso tra 2 e 5 in Spagna-Irlanda del Nord, Amichevole internazionale, ore 21:30

Vincenti

• Ungheria (in Ungheria-Israele, Amichevole internazionale, ore 18:00)

• Portogallo (in Portogallo-Croazia, Amichevole internazionale, ore 18:45)

• Brasile (in Messico-Brasile, Amichevole internazionale, ore 03:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Belgio-Lussemburgo, Amichevole internazionale, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Svezia-Serbia, Amichevole internazionale, ore 18:00

• Danimarca-Norvegia, Amichevole internazionale, ore 19:30

• USA-Colombia, Amichevole internazionale, ore 23:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Svizzera-Austria, Amichevole internazionale, ore 18:00)