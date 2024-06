Messico-Brasile, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Messico-Brasile è un’amichevole e si gioca domenica alle 02:30 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Se nel vecchio continente si attendono con una certa impazienza gli ormai imminenti Europei di Germania, nel nuovo ci si prepara alla 48esima edizione della Copa America, organizzata dagli Stati Uniti. Tra le principali favorite per la vittoria finale c’è ovviamente il Brasile, che farà il possibile per spodestare dal trono l’Argentina campione in carica. E prendersi così la rivincita della finale 2021, vinta dall’Albiceleste proprio contro i carioca in un Maracana deserto per via delle misure anti-Covid.

La Seleçao, che non vince la Copa America dal 2019, negli ultimi anni ha collezionato delusioni su delusioni, una su tutte il flop a Qatar 2022. In Medio Oriente, un anno e mezzo fa, i verdeoro non sono andati oltre i quarti di finale, eliminati dalla coriacea Croazia nonostante la solita rosa ricca di talento ed elementi di qualità. Dopo aver cullato il sogno di arruolare un top allenatore come Carlo Ancelotti, che ha poi preferito restare al Real Madrid, ultimamente il Brasile si è affidato a Dorival Junior, esperto tecnico che nel corso della sua carriera – trascorsa sostanzialmente tutta in patria – ha guidato, tra le altre, anche Flamengo e San Paolo. Con lui al timone la Seleçao ha ottenuto finora una vittoria e un pareggio nelle amichevoli giocate lo scorso marzo contro Inghilterra (0-1) e Spagna (3-3).

Messico poco prolifico e incostante

I tre “italiani” tra i 23 convocati per la rassegna continentale sono Danilo e Bremer, difensori della Juventus, ed Ederson, centrocampista dell’Atalanta. In attacco, orfano dell’infortunato Neymar, oltre a Vinicius e Rodrygo – freschi di vittoria della Champions League con il Real Madrid – ci sarà anche il classe 2006 Endrick, anche lui di proprietà dei Blancos.

Prima del debutto con la Costa Rica, il Brasile giocherà due amichevoli, la prima contro il Messico e la seconda con gli Usa. El Tricolor è il favorito per il primo posto nel gruppo B, in cui ci sono anche Ecuador, Venezuela e Giamaica, anche se le ultime uscite non sono state particolarmente confortanti. Da novembre in poi il Messico ha perso tre partite (Honduras, Colombia e Usa) e se vuole fare strada in Copa America la selezione centramericana, allenata da Jaime Lozano, dovrà essere più continua sia a livello di prestazioni che di risultati.

Come vedere Messico-Brasile in diretta tv e streaming

Messico-Brasile, in programma domenica alle 02:30 al Kyle Field Stadium di College Station, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Lozano e quelli di Dorival Jr.

Il pronostico

Il Brasile vorrà fare il pieno di fiducia a pochi giorni dall’inizio della Copa America 2024 e la vittoria dovrebbe arrivare contro un Messico incostante e che sta facendo parecchia fatica in fase realizzativa. Non è da escludere che i verdeoro riescano a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Messico-Brasile

MESSICO (4-2-3-1): Rangel; Brian Garcia, Guzman, Orozco, Montes; Alvarez, Beltran; Romo, Vega, Huerta; Gimenez.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Wendell; Bruno Guimaraes, Douglas Luiz; Raphinha, Paquetà, Vinicius; Rodrygo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2