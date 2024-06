Dai bianconeri all’Inter, Marotta spiazza tutti: fumata bianca in arrivo

Dai bianconeri all’Inter, il neopresidente nerazzurro ha le idee chiare per quanto riguarda il mercato dei nerazzurri.

Per Beppe Marotta, neopresidente dell’Inter, questi sono giorni indubbiamente speciali. Il fondo Oaktree, che tre settimane fa ha rilevato il club nerazzurro dopo il mancato pagamento del debito di oltre 300 milioni da parte dell’ormai ex proprietario Steven Zhang, ha deciso di dare fiducia al dirigente di lungo corso, che finora aveva ricoperto il ruolo di amministratore delegato.

Marotta è così diventato il secondo presidente della storia dell’Inter non proprietario, ruolo che ricoprì anche il compianto Giacinto Facchetti, ex bandiera nerazzurra, nel biennio 2004-2006. Si apre dunque un nuovo capitolo per il club campione d’Italia in carica, reduce da una stagione piena di soddisfazioni, almeno per quanto riguarda il campionato. La squadra guidata da Simone Inzaghi ha dominato in lungo e in largo la Serie A che si è conclusa da poco, vincendo il tricolore – quello della seconda stella – con cinque turni di anticipo. C’è tuttavia spazio per qualche rimpianto, come per esempio il percorso deludente in Champions League. Lautaro Martinez e compagni avrebbero potuto fare molta più strada nella competizione regina ma sono stati fermati dall’Atletico Madrid agli ottavi di finale. Decisivi, come ben sappiamo, i calci di rigore. Una delusione che in ogni caso non cancella quanto di buono fatto in patria.

Dai bianconeri all’Inter, è Okoye l’erede di Audero?

C’è parecchia curiosità su come agirà sul mercato il club nerazzurro, in particolar modo dopo le novità a livello societario. L’asticella delle ambizioni, ad ogni modo, non verrà assolutamente abbassata.

Tra le prime operazioni in entrata potrebbe esserci l’acquisto di un secondo portiere. Emil Audero, arrivato a Milano la scorsa estate in prestito dalla Sampdoria, potrebbe far ritorno nel capoluogo ligure. Marotta e Ausilio, infatti, non hanno ancora deciso se riscattarlo o meno. Motivo per cui bisogna trovare al più presto un’alternativa a Yann Sommer, uno dei principali protagonisti dello scudetto. Piace molto l’estremo difensore del Genoa Josep Martinez, anche se negli ultimi giorni sta prendendo quota il nome di Maduka Okoye, attualmente all’Udinese. Come riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’Inter è sulle tracce del nativo di Dusseldorf (classe 1999) ma di origini nigeriane. Nel corso dell’ultimo campionato Okoye ha battuto la concorrenza di Marco Silvestri e scalato le gerarchie. Dopo un solo anno potrebbe lasciare Udine e svestire la maglia bianconera per giocarsi le sue carte in un club con ben altre ambizioni.