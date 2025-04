Sorteggio tabellone Masters 1000 Montecarlo: gli avversari degli azzurri

Masters 1000 Montecarlo, tutto quello che c’è da sapere sul torneo monegasco e sui primi turni di tutti gli italiani in gara al Country Club.

Neanche il tempo di riabituarsi al fuso orario europeo, dopo le fatiche del Sunshine Double, che già è il momento, per i campioni del circuito maggiore, di tornare in campo. Non sul cemento, oltretutto, ma sulla terra rossa. La stagione sul mattone tritato sta per entrare nel vivo e nel fine settimana avrà inizio uno dei Masters 1000 più attesi dell’anno: quello che si gioca nella patria dei tennisti, vale a dire Montecarlo.

Il Rolex Masters si giocherà dal 7 al 13 aprile sui campi del prestigioso Country Club, ma sarà orfano, come noto, del numero 1 del tennis mondiale. Jannik Sinner non ha ancora finito di scontare il suo periodo di squalifica e a guidare il seeding sarà, dunque, Alexander Zverev, che è secondo in classifica. Le altre teste di serie saranno Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Casper Ruud, Jack Draper, Stefanos Ttisipas, Andrey Rublev e Alex de Minaur. E ancora, Daniil Medvedev, Holger Rune, Ben Shelton, Arthur Fils, Lorenzo Musetti, Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov.

Oltre al carrarino Musetti, ci saranno in gara altri quattro tennisti azzurri: si tratta di Matteo Arnaldi, di Lorenzo Sonego, di Flavio Cobolli e di Matteo Berrettini. Relativamente a quest’ultimo, dopo le ottime performance sfoderate al di là dell’Oceano, le aspettative sono altissime. Anche perché il martello romano, dal canto suo, aveva rivelato, già qualche settimana fa, di non stare nella pelle al pensiero di giocare, finalmente, sulla terra rossa. Che possa essere, questa, la volta buona per lui?

C’è anche Berrettini tra gli italiani al via al Masters 1000 di Montecarlo

L’umore è alto, lo spirito è quello giusto e la voglia di fare bene, almeno così pare, c’è tutta. Non resta che capire, a questo punto, quanto il destino sarà “crudele” con i tennisti di nazionalità azzurra.

Il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo è in programma per oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 17. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento, ma è probabile che la cerimonia venga comunque trasmessa in diretta attraverso i profili social del Rolex Masters che si gioca nel Principato di Monaco.

Le partite dell’appuntamento primaverile sulla terra rossa saranno visibili, invece, su Sky Sport Tennis e su Sky Sport, nonché in streaming sulla piattaforma Now. E qualcosa ci dice che vale la pena non perdersi questo evento, dal quale, in attesa del ritorno in scena di Sinner, dipenderanno in larga parte gli equilibri e gli assetti del non troppo lontano Roland Garros.