Paolini-Andreeva, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Paolini-Andreeva è una semifinale del tabellone singolare femminile del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Una semifinale insospettabile. Doveva essere Rybakina-Sabalenka ed invece sarà Paolini-Andreeva. Toccherà a loro due, rispettivamente numero 15 e numero 38 al mondo – ancora per poco, visto che da lunedì prossimo faranno un bel balzo in avanti – contendersi un posto nella finale del Roland Garros. Entrambe hanno realizzato imprese non da poco, prendendosi rispettivamente gli ilustri scalpi della quarta e della seconda tennista del ranking Wta e conquistando un pass per la loro prima semifinale in un torneo del Grande Slam.

Per l’azzurra, che finora in un Major non si era spinta oltre il terzo turno, continua il momento magico. Dopo la vittoria del Masters 1000 di Dubai lo scorso febbraio, arriva adesso un altro traguardo degno di nota, che certifica la sua crescita esponenziale negli ultimi mesi. Nonostante il fisico minuto – supera a stento il metro e 60 – la tennista lucchese non finisce più di stupire e ieri ha giocato una gara di grande personalità contro Elena Rybakina, in passato battuta solo grazie ai forfait della kazaka. Nel terzo set non ha mollato di un centimetro stoppando sul nascere la rimonta della campionessa Slam (6-2 4-6 6-4) e portando a casa uno storico successo dopo due ore di gioco. Dalla prossima settimana, intanto, farà ufficialmente il suo ingresso in top 10: è la prima italiana a riuscirci dal lontano 2016.

Ora dovrà vedersela con la diciassettenne Mirra Andreeva, strepitosa contro una delle grandi favorite per la vittoria del torneo come Aryna Sabalenka (6-7 6-4 6-4). La talentuosa teenager russa, a dispetto della sua giovane età, ha giocato da veterana, dimostrando di essere pronta per compiere il fatidico salto di qualità.

Dove vedere Paolini-Andreeva in diretta tv e streaming