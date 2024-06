Swiatek-Gauff, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Swiatek-Gauff è una semifinale del tabellone singolare femminile del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Iga Swiatek va come un treno. La campionessa polacca ha innestato la marcia superiore e adesso è a due sole partite dal suo quarto trionfo al Roland Garros, il terzo di fila dopo i successi ottenuti nel 2022 e nel 2023. Numeri “da Nadal” qui a Parigi per una giocatrice che sulla terra rossa in questo momento sembra non avere rivali. Il record, nella capitale francese, è di 33 vittorie e due sconfitte.

L’unica capace di impensierirla quest’anno è stata la giapponese Osaka, riuscita nell’impresa di strapparle un set. Sì, perché contro la Swiatek, su questi campi, è complicato anche vincere un solo game. Dopo il doppio bagel rifilato alla malcapitata russa Potapova negli ottavi (6-0 6-0), la nativa di Varsavia ha lasciato a malapena due giochi alla campionessa in carica di Wimbledon, la ceca Vondrousova, entrambi nel secondo set, quando ormai la partita era in ghiaccio. In semifinale si rinnoverà la rivalità con la statunitense Coco Gauff, una delle poche che, potenzialmente, possono darle filo da torcere anche sul mattone tritato.

Gauff, impresa impossibile?

Si tratta in sostanza della riedizione della finale di due anni fa, con la Swiatek che liquidò l’americana, all’epoca appena diciottenne, in poco più di un’ora di gioco.

La Gauff da allora è cresciuta tantissimo, fino ad arrivare a vincere il suo primo Slam, ma degli 11 testa a testa contro l’attuale numero uno al mondo è riuscita ad aggiudicarsene solamente uno, sul cemento del Wta 1000 di Cincinnati la scorsa estate. Swiatek e Gauff si sono scontrate l’ultima volta sulla terra rossa di Roma, neppure un mese fa, e nonostante una buona prestazione da parte della tennista di Delray Beach, a fare suo l’incontro è stata l’indomabile polacca (6-4 6-3). A Parigi il cammino della Gauff è rimasto immacolato fino ai quarti, dove è stata costretta ad una non semplice rimonta contro la tunisina Jabeur, piegata in tre set.

Dove vedere Swiatek-Gauff in diretta tv e streaming