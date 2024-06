Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici martedì 4 giugno

Roland Garros, iniziano i quarti di finale anche nel singolare femminile: chi fermerà la campionessa in carica Swiatek?

Sono rimaste in otto anche nel tabellone singolare femminile: i quarti di finale possono avere inizio. Presenti tutte e 5 le prime teste di serie, da Iga Swiatek a Marketa Vondrousova, passando per Aryna Sabalenka, Coco Gauff ed Elena Rybakina. Stavolta le più forti non hanno tradito le aspettative, insomma.

Chi sembra animata da “cattive intenzioni” è senz’altro la tennista statunitense, attuale numero tre al mondo. La Gauff finora ha camminato sul velluto, lasciando solo pochi game alle avversarie di turno. La sua ultima “vittima” è stata la nostra Elisabetta Cocciaretto, spazzata via in appena un’ora nel match valido per gli ottavi di finale. Impegnata anche nel doppio con la Siniakova, la 20enne di Atlanta per arrivare a giocare la seconda finale a Parigi dopo quella del 2022 deve vedersela con la tunisina Ons Jabeur, che si prepara ad affrontare per la settima volta in carriera. La numero 9 al mondo nella capitale francese ha ritrovato fiducia e negli ultimi due turni ha regolato in due set due tenniste insidiose come Fernandez e Tauson. Contro la sorprendente danese, tuttavia, ha finito per commettere troppi errori non forzati e di sicuro la Gauff, con percentuali mostruose al servizio (80%), non sarà clemente come invece lo è stata la giocatrice scandinava. In vantaggio 4-2 nei precedenti, l’americana dovrebbe imporsi anche stavolta e come nel 2021 se la caverà in due parziali.

La polacca fa paura

La domanda, però è un’altra: chi fermerà la Swiatek? Qui a Parigi la numero uno al mondo non sembra avere punti deboli. E il terzo Roland Garros di fila (il quarto in totale) è sempre più vicino.

Negli ottavi di finale in soli 40 minuti di gioco ha annichilito la russa Potapova, alla quale ha rifilato un pesante doppio bagel (6-0 6-0), dimostrando una superiorità imbarazzante. L’unica che le ha dato filo da torcere finora è stata la giapponese Osaka nel secondo turno, vincendo il secondo set. Nei quarti c’è la ceca Marketa Vondrousova, che contro la nativa di Varsavia ha perso quattro volte su quattro. La campionessa in carica di Wimbledon sta facendo del suo meglio ma contro questa Swiatek c’è poco da fare.

Possibili vincenti

Gauff in Gauff-Jabeur

Swiatek in Swiatek-Vondrousova

Roland Garros, i pronostici sui games

Gauff-Jabeur (under 20,5)

Swiatek-Vondrousova (under 17,5)