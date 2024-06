Olanda-Canada, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Olanda-Canada è un’amichevole e si gioca giovedì alle ore 20:45: notizie, probabili formazioni, tv, statistiche, streaming e pronostici.

Ronald Koeman, selezionatore della nazionale olandese, nei giorni scorsi ha dimostrato di avere le idee chiare diventando uno dei primi a diramare la lista definitiva dei 26 giocatori che prenderanno parte all’imminente Europeo di Germania. Tra questi ci sono i quattro “italiani” Koopmeiners, de Vrij, Reijnders e Dumfries, ma mancano all’appello de Roon (infortunato) e Zirkzee, quest’ultimo fuori per scelta tecnica nonostante il grande campionato con il Bologna.

Innanzitutto, c’è da dire che l’Olanda non è stata fortunata per quanto riguarda il sorteggio: si è ritrovata nel girone con la Francia vicecampione del mondo, già peraltro affrontata nel girone di qualificazione. Oltre ai Mbappé e compagni, nel gruppo sono presenti anche due nazionali insidiose e potenzialmente ostiche come Austria e Polonia, che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote agli Oranje. Sarà dunque molto importante non sbagliare la gara d’esordio contro i polacchi per non ritrovarsi subito spalle al muro ed è per questo che il commissario tecnico Koeman vuole sfruttare le due amichevoli contro Canada e Islanda per far sì che i suoi uomini arrivino pronti all’appunetamento. L’Olanda, che aveva chiuso il 2023 con tre vittorie di fila, nel nuovo anno dopo aver travolto 4-0 la Scozia ha perso 2-1 – sempre in amichevole – in casa della Germania.

Il Canada si è affidato a Marsch

Il Canada invece ha giocato poche partite (solo 4) dall’eliminazione dalla Gold Cup risalente allo scorso luglio e di recente ha nominato un nuovo c.t., affidandosi all’ex tecnico di Lipsia e Leeds Jesse Marsch.

Nella formazione che sfiderà l’Olanda troveranno posto, oltre all’interista Buchanan, anche gli altri big Davies e David, che vestono rispettivamente le maglie di Bayern Monaco e Lille. Nell’Olanda Koopmeiners dovrebbe partire dal 1′ alle spalle dei due attaccanti Gakpo e Depay.

Come vedere Olanda-Canada in diretta tv e in streaming

L’amichevole Olanda-Canada è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà al “de Kuip” di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Canada è una rappresentativa in crescita e l’obiettivo del nuovo commissario tecnico Marsch è quello di fare in modo che i Canucks siano ancora più competitivi in vista del Mondiale nordamericano del 2026. Il loro livello, tuttavia, non è paragonabile a quello di una nazionale come l’Olanda, che in quest’amichevole avrà verosimilmente la meglio, segnando dai due ai quattro gol. Probabile che ne segnino uno anche i canadesi.

Le probabili formazioni di Olanda-Canada

OLANDA (3-4-1-2): Verbruggen; Aké, de Ligt, van Dijk; Dumfries, Veerman, Reijnders, Blind; Koopmeiners; Gakpo, Depay.

CANADA (3-4-3): Crepeau; Laryea, Miller, Johnston; Buchanan, Eustaquio, Kone, Davies; Ugbo, David, Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1