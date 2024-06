Il mercato fa felice Diletta Leotta: Karius sbarca in Serie A

Il calciomercato fa felice Diletta Leotta: la giornalista di Dazn è la compagna di Karius che potrebbe sbarcare in Serie A. Ecco quello che potrebbe succedere nel corso dei prossimi mesi

Loris Karius è diventato davvero famoso nel momento in cui, quando difendeva la porta del Liverpool, ha fatto un paio di errori clamorosi in finale di Champions League regalando, di fatto, la coppa al Real Madrid.

Sì, prima era un buon portiere il tedesco che ha il contratto in scadenza con il Newcastle e che non verrà rinnovato. Però da quel momento in poi, purtroppo per lui, è diventato davvero famoso con una carriera che poteva essere davvero importante che ora è quasi anonima. Ha giocato pochissimo il tedesco che nel frattempo ha conosciuto la giornalista italiana Diletta Leotta, sua attuale compagna, dalla quale ha avuto una bellissima figlia come si vede sui social. Adesso però è arrivato il momento dell’avvicinamento, perché andare e venire dall’Inghilterra non è cosa semplice. E secondo le ultime informazioni di mercato quel momento sembra essere arrivato. Sono diverse le società italiane che lo potrebbero mettere in rosa. Almeno 4 per la precisione.

Diletta Leotta contenta, ecco le destinazioni in A per Karius

Tutto ruota attorno alla Lombardia, anche se nemmeno in Toscana si starebbe male e le distanze sarebbero sicuramente colmabili in pochissimo tempo. Sì, ci sono quattro club in A che lo potrebbero accogliere. Il Como neopromosso se lo potrebbe prendere come secondo, così come il Monza che è alla ricerca di un allenatore dopo l’addio di Palladino. Il sogno però potrebbe essere il Milan, che magari potrebbe inserirlo in rosa come terzo portiere. Sarebbe comunque un usato sicuro.

E infine anche la Fiorentina ci potrebbe pensare come secondo alle spalle di Terracciano. Quindi le opzioni italiane ci sono e sono vive per Karius, che spera ovviamente nella chiamata giusta per stare vicino a Diletta e alla figlia piccolissima. Vedremo come andrà a finire, e siccome è da un anno che si parla di questa possibile operazione di mercato, adesso ci sembra possa essere la volta buona.