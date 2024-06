10eLotto, con un euro soltanto se ne vincono centomila

10eLotto, per vincere una somma così elevata basta investire anche solo un euro: la notizia ha dell’incredibile.

14,5 milioni di euro. Tanti ne ha distribuiti il mitico gioco del 10eLotto in occasione dell’estrazione di sabato 1 giugno 2024. Un concorso che si è rivelato particolarmente fortunato e le cui vincite hanno fatto salire a quota 1,6 miliardi di euro la somma totale dei premi dispensati in Italia da questo gioco dal primo giorno dell’anno nuovo ad oggi.

Qualcuno è stato più fortunato, qualcun altro ha sfiorato premi grossi ma ha poi dovuto accontentarsi, a conti fatti, di cifre più contenute. Una vincita su tutte, però, fa bella mostra di sé nel report relativo all’estrazione in questione. Ci riferiamo a quella che, nelle scorse ore, è stata registrata in Liguria, più precisamente a Genova. È nella città capoluogo, come rivela Agipronews, che qualcuno, giocando al 10eLotto, è riuscito a portare a casa una somma stratosferica.

Iniziamo col dire che non è dato sapere se il giocatore in questione sia un abitante del posto o se si tratti, invece, di un turista, non avendo lui/lei svelato la propria identità. Indipendentemente da questo, quel che è certo è che ha messo a segno uno dei colpi più difficili e al tempo stesso più remunerativi su cui potesse apporre la propria firma.

Il 10eLotto si tinge d’oro: fortuna sfacciata con un solo euro

La cosa più sorprendente, al di là della cifra che ha intascata, è l’ammontare dell’investimento iniziale. Questo giocatore ha puntato solamente un euro sulla sua combinazione del 10eLotto.

Ad aver moltiplicato le sue possibilità di vincita è stata l’aggiunta della modalità frequente, che gli ha permesso di centrare il premio in palio con un 9 d’oro. E indovinate un po’ quanto ha portato a casa, pur avendo speso per giocare nient’altro che una misera monetina? 100mila euro. Sì, avete capito bene. Una vincita alla quale potreste non credere, non fosse altro, appunto, per il modo pazzesco in cui è riuscito a far fruttare un euro.

Una vincita così, in provincia di Genova, non si vedeva da svariate settimane, ragion per cui la città è rimasta esterrefatta di fronte a questa notizia. Il 17 maggio scorso qualcuno aveva vinto 63mila euro con un terno al Lotto, mentre nel mese di aprile una schedina giocata al Bar Tabacchi Evelyn, in via Borgoratti, aveva consegnato 322mila euro su un piatto d’argento a un giocatore che aveva tentato la fortuna al Superenalotto.