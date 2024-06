10eLotto, 45mila euro con questa modalità

10eLotto, c’è un’opzione che permette ai giocatori di raddoppiare le chance di vincita: qual è e come funziona.

Dire che su di essa siano piovuti un bel po’ di soldi non basterebbe a rendere l’idea di quanto sia stata fortunata, questa provincia, in occasione dell’estrazione dello scorso martedì 28 maggio. In particolare per quanto riguarda uno dei tre giochi più amati d’Italia, un gioco che, fino a questo momento, ha dispensato un bel po’ di denaro in giro per il Bel Paese.

La provincia in questione è quella di Ascoli Piceno: come fa sapere Agipronews, lì è stata realizzata, nella data di cui sopra, la vincita più alta in assoluto. Tutto è successo, più precisamente, nel comune di Acquasanta Terme, dove nel giro di poche ore ne sono successe praticamente di tutti i colori. In totale, pensate un po’, i giocatori del 10eLotto che hanno tentato la fortuna entro i confini di questa provincia si sono aggiudicati 50mila 596 euro.

A tanto ammonta il bottino dispensato ad Ascoli Piceno il 28 maggio scorso, spalmato ovviamente su più vincite: ci sono voluti, per totalizzarlo, sei ambi, quattro terni e una quaterna. La fortuna, ad ogni modo, ha macinato un bel po’ di chilometri, nella giornata di martedì, tanto è vero che ha fatto visita anche in altri comuni delle Marche.

10eLotto, con questa opzione hai una seconda chance

A Jesi, in provincia di Ancona, un giocatore ha messo le mani su un bottino pari a 45mila euro. Il tutto grazie al 10eLotto e alla sua giocata fortunata, effettuata in modalità Extra. Questa opzione, come da regolamento, prevede, nell’ambito dello stesso concorso, l’estrazione di altri 15 numeri tra i 70 rimanenti una volta estratti i 20 numeri del 10eLotto.

Non è andata male neanche sul fronte del Lotto, visto che un’altra vincita degna di nota è stata realizzata, ancora una volta, in provincia di Ascoli Piceno. Qualcuno starà ancora festeggiando, in queste ore, il suo ambo strafortunato che gli ha fruttato, pensate un po’, 12mila 500 euro. Una combinazione, giocata sulla ruota di Milano, che ha fatto felice qualcuno che ha tentato la fortuna a San Benedetto del Tronto.

In generale, il concorso del 28 maggio scorso ha arricchito notevolmente l’Italia: il 10eLotto ha assegnato premi per quasi 26 milioni di euro, mentre il Lotto ne ha distribuiti ben 9,2. E tutto si può dire, insomma, dati appena snocciolati alla mano, che quella non sia stata una tornata fortunata. Magari ne capitassero più spesso, anzi, di vincite tanto alte…