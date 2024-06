Roland Garros, quarto turno: notizie e pronostici lunedì 3 giugno

Roland Garros, quarto turno: si conclude il quadro degli ottavi di finale. Djokovic deve fare attenzione a Cerundolo, mentre il match clou è Zverev-Rune.

Si completa il quadro degli ottavi di finale a Parigi: oltre al numero uno al mondo, nonché detentore del titolo, Novak Djokovic, oggi scenderanno in campo anche due top 5 (Zverev e Medvedev) ed altre cinque teste di serie. Riflettori puntati ovviamente sul campione serbo, che nel terzo turno ha rischiato grosso contro l’azzurro Lorenzo Musetti, che come nel 2021 ha costretto il nativo di Belgrado a restare in campo per più di 4 ore e fino a tarda notte.

Un match spettacolare, in cui Djokovic ha dovuto tirare fuori i suoi colpi migliori per contrastare un avversario che è riuscito a metterlo in grande difficoltà (7-5 6-7 2-6 6-3 6-0). E per un Nole ancora lontano dal top della forma le insidie non finiscono qui: nel quarto turno lo attende l’argentino Francisco Cerundolo, mai affrontato in carriera. Il tennista sudamericano ha bissato il risultato dello scorso anno – nel 2023 fu eliminato dal danese Rune dopo 5 set – e nel turno precedente ha giocato una gran partita contro un ottimo Tommy Paul. Il suo potente dritto sul rosso è un arma da non sottovalutare. Djokovic avrà la meglio ma non è da escludere che Cerundolo riesca ad aggiudicarsi almeno un set contro il numero uno al mondo. Potrebbe rivelarsi più combattuto del previsto anche il match tra Alex de Minaur e Daniil Medvedev. Parliamo di due giocatori che negli ultimi anni sono migliorati tanto anche su superfici più lente e sono pronti a darsi battaglia.

Il russo si è aggiudicato 6 degli 8 precedenti con l’australiano e probabilmente la spunterà anche stavolta ma il tennista aussie, reduce da 2 eccellenti prestazioni con Munar e Struff, non è uno che si arrende facilmente.

Esame Ruud per Fritz

Un altro tennista che sul rosso ha ottenuto finora risultati insperati è l’americano Taylor Fritz, che ha un record di 13 vittorie e 5 sconfitte. Impensabile fino a pochi anni fa.

Lo statunitense adesso dovrà fare i conti con Casper Ruud, uno specialista della superficie e due volte finalista a Parigi. Il norvegese non è stato perfetto contro Davidovich Fokina ed Etcheverry ma possiede l’esperienza necessaria per imporsi sul comunque temibile giocatore a stelle e strisce, battuto già due volte in carriera. La sfida più attesa di oggi è in ogni caso quella tra Alexander Zverev e Holger Rune. Un solo precedente tra i due, guarda caso proprio sul rosso. Era il 2022 e il danese, ancora neppure ventenne, la spuntò in due set sul più esperto tedesco. Zverev viene da una prestazione non esaltante con l’olandese Griekspoor, partita che si è conclusa al tie break del quinto set. L’unico ad impensierire Rune finora è stato l’italiano Cobolli, che nel secondo turno è andato a un passo dall’eliminarlo. La sensazione è che molto dipenderà dalle percentuali al servizio del tedesco, che ad ogni modo resta leggermente favorito.