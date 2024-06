Gratta e vinci, novità assoluta: mai successo prima d’ora

Gratta e vinci, mai nulla di lontanamente simile era accaduto fino a questo momento: sembra impossibile ma non lo è.

I giocatori più esperti ed incalliti studiano bene ogni mossa, prima di recarsi in ricevitoria e di scegliere la Lotteria o la serie di Gratta e vinci sulla quale puntare. In alcuni giochi le probabilità di vincita sono più alte che in altri, ed è su di essi che molti dirottano la propria attenzione, nella speranza di avere più chance di imbattersi nella dea bendata.

Peccato solo che tutto questo studio non sia, di per sé, garanzia di successo in maniera assoluta. C’è un grattino, che costa solamente 5 euro, con il quale non è proprio facilissimo vincere. Solo 1 su 12,5 milioni di biglietti assicura il premio massimo, per cui è davvero difficile, diciamoci la verità, beccare quello che permetta di svoltare e di cambiar vita. Qualcuno ce l’ha fatta, però, e la sua storia è doppiamente incredibile.

Iniziamo col dire che tutto è accaduto ad Igea Marina, in Emilia Romagna, più precisamente in provincia di Rimini. Il giocatore protagonista di questa storia ha comprato il suo tagliando in viale Pinzon 190, alla tabaccheria di proprietà di Marco Fesani. Tra i tanti disponibili, il 20X ha stuzzicato la sua curiosità, spingendolo a tirare fuori dalla tasca 5 euro e a decidere di dare fiducia al tagliando che si basa sulla meccanica dei moltiplicatori.

Gratta e vinci, sembra impossibile ma non lo è

La sua intuizione si è rivelata vincente. Ha beccato proprio quel tagliando lì, il solo che, tra 12,5 milioni distribuiti in tutto il Paese, dava diritto a mezzo milione di euro. Una cifra importantissima, soprattutto se rapportata all’irrisorio investimento iniziale.

Non è dato sapere, ma la cosa non ci stupisce affatto, chi sia il fortunatissimo giocatore che la dea bendata ha deciso di baciare nella sua fugace gita ad Igea Marina. Non ne hanno idea neanche titolari e dipendenti. Il biglietto potrebbe essere stato acquistato durante il weekend, quando il centro cittadino è parecchio affollato e si vendono un sacco di Gratta e vinci. Presumibilmente, il giocatore in questione avrà grattato il suo tagliando d’oro all’esterno della rivendita, perciò la sua identità è avvolta nel mistero.

Grazie a lui, però, ad Igea Marina è successo qualcosa che non era mai accaduto prima d’ora. Nessuno aveva mai vinto una somma del genere in questo comune, il che ha reso ancor più unica nel suo genere questa vincita straordinaria.