Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici lunedì 3 giugno

Roland Garros, l’azzurra Paolini può raggiungere i quarti di finale di uno Slam per la prima volta nella sua carriera: pronostici.

Jasmine Paolini, unica azzurra ancora in gara, è a un passo da quello che sarebbe il suo primo quarto di finale in uno Slam. Continua il momento fantastico per la tennista lucchese che, dopo essere entrata stabilmente tra le prime 20 al mondo – attualmente è quindicesima – adesso sogna un altro record.

Finora l’italiana se l’è cavata egregiamente: sabato scorso ha tenuto duro contro la campionessa Slam Bianca Andreescu, piegata in tre set (6-1 3-6 6-0). Prima della sfida con la canadese aveva avuto la meglio sull’australiana Saville e sulla statunitense Baptiste, due vittoria abbastanze nette che dimostrando quanto sia cresciuta negli ultimi mesi l’allieva di Renzo Furlan. La Paolini partirà favorita anche contro la russa Elina Avanesyan, che nel turno precedente ha battuto a sorpresa la cinese Zheng, numero 8 al mondo. Si tratta del primo testa a testa tra le due tenniste: se l’azzurra riuscirà a mantenere questo livello dovrebbe spuntarla senza problemi contro un’avversaria alla portata. Match decisamente più incerto quello tra Elina Svitolina e Elena Rybakina, che si ritrovano l’una contro l’altra a distanza di quasi tre anni dall’ultimo precedente. Alle Olimpiadi di Tokyo ad avere la meglio fu l’ucraina, che si aggiudicò anche l’unico incontro sulla terra rossa (a Strasburgo nel 2020). La naturalizzata kazaka negli ultimi due anni è migliorata tantissimo ma su questa superficie la Svitolina ha forse qualcosa in più. Molto probabile, in ogni caso, che la sfida venga decisa al terzo set e che i game complessivi siano più di 22.

Sabalenka, occhio a Navarro

Oggi tocca anche alla numero due al mondo Aryna Sabalenka, che finora non ha perso neanche un set. Per la potente bielorussa, reduce dalla vittoria contro l’amica Paula Badosa, ora c’è la statunitense Emma Navarro, una giocatrice in ascesa che si è adattata in fretta anche a questa superficie.

La Sabalenka dovrà fare molta attenzione, dal momento che l’americana ha vinto l’ultimo precedente, andato in scena lo scorso marzo ad Indian Wells. La Navarro, inoltre, proprio come la nativa di Minsk non la lasciato per strada neppure un set e due giorni fa ha regolato la più esperta Keys in soli due parziali. Anche l’outsider Varvara Gracheva potrebbe creare più d’un grattacapo alla teenager Mirra Andreeva: la russa – ma natutalizzata francese – all’esordio ha battuto la top ten Sakkari e poi ha liquidato senza grossi problemi Pera e Begu ed in quest’incontro avrà pure il pubblico dalla sua parte.

Possibili vincenti

Paolini in Avanesyan-Paolini

Svitolina in Svitolina-Rybakina

Roland Garros, i pronostici sui games

Avanesyan-Paolini (under 22,5)

Svitolina-Rybakina (over 21,5)

Navarro-Sabalenka (over 20,5)

Gracheva-Andreeva (over 19,5)