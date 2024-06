Germania-Ucraina e Inghilterra-Bosnia: diretta tv, formazioni e pronostici

Germania-Ucraina e Inghilterra-Bosnia sono due amichevoli internazionali e si giocano lunedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Ultimi preparativi prima dell’Europeo anche per la Germania di Julian Nagelsmann, che avrà l’onere e l’onore di ospitare la rassegna internazionale che inizierà il prossimo 14 giungo. La Mannschaft è reduce da un anno e mezzo di sole amichevoli ed in questo frangente ha anche cambiato guida tecnica, dando il benservito ad Hansi Flick – oggi sulla panchina del Barcellona – ed affidandosi all’ex allenatore di Lipsia e Bayern Monaco.

In attesa del debutto con la Scozia, in programma tra 10 giorni – nel girone ci sono anche Ungheria e Svizzera – i tedeschi affronteranno due amichevoli contro Ucraina e Grecia. Nel primo match saranno ovviamente assenti quei giocatori che sabato scorso sono stati impegnati nella finalissima di Champions League (Rudiger, Kroos, Schlotterbeck, Fullkrug), con Nagelsmann che darà spazio ai vari Tah, Koch, Andrich, Musiala e Wirtz. L’Ucraina di Serhiy Rebrov è riuscita a qualificarsi alla fase finale di Euro 2024 attraverso gli spareggi – battute Bosnia e Islanda – e potrà dire la sua in un girone in cui l’unica selezione sulla carta più forte è il Belgio (le altre sono la Slovacchia e la Romania). Nel test di Norimberga Rebrov schiererà dal 1′ sia Mudryk che Dovbyk, quest’ultimo capocannoniere della Liga con il Girona.

Come vedere Germania-Ucraina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Germania e Ucraina è in programma lunedì alle 20:45 al Max-Morlock-Stadion di Norimberga, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Germania ha dato buone sensazioni nelle ultime due amichevoli con Francia e Olanda – entrambe battute – e, nonostante una formazione sperimentale, dovrebbe riuscire ad avere la meglio sull’Ucraina. I gol difficilmente mancheranno, se consideriamo che l’amichevole dello scorso giugno finì con un rocambolesco 3-3: anche stavolta entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Germania-Ucraina

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Koch, Mittelstadt; Gundogan, Andrich; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Zinchenko, Sudakov; Tsyhankov, Dovbyk, Mudryk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

L’Inghilterra si presenta all’Europeo come una delle grandi favorite per la vittoria finale insieme alla Francia. Gli inglesi hanno voglia di cancellare il ricordo di tre anni fa, quando si arresero in finale all’Italia dopo i calci di rigore e possono contare su un mix di giovani fortissimi (Foden, Palmer e soprattutto Bellingham) ma anche su veterani dal rendimento assicurato come Harry Kane.

Non ha scuse, stavolta, il commissario tecnico Gareth Southgate, che nonostante tutti in patria continuano a non vedere di buon occhio. Il girone della rappresentativa dei Tre Leoni è abbordabile (sulla carta), anche se Serbia e Danimarca (l’altra è la Slovenia) rimangono nazionali insidiose. Per questo motivo Southgate va già a caccia di risposte nelle due amichevoli con Bosnia e Islanda. I balcanici non prenderanno parte agli Europei di Germania – hanno perso la semifinale playoff con l’Ucraina – e si sono affidati Sergej Barbarez, incaricato di provare ad aprire un nuovo ciclo. L’Inghilterra in questo match dovrà fare a meno di Bellingham, reduce dalla finale di Wembley – vinta – con il suo Real Madrid, ma anche dei giocatori dei due Manchester (Foden, Mainoo, Walker), che hanno diritto a qualche giorno di riposo in più dopo la finale di FA Cup, andata in scena una settimana fa. Toccherà invece al veterano Dzeko guidare l’attacco bosniaco.

Come vedere Inghilterra-Bosnia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inghilterra e Bosnia è in programma lunedì alle 20:45 al St. James’ Park di Newcastle, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Pur essendo priva della maggior parte dei titolari, l’Inghilterra dovrebbe ottenere un successo convincente in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Bosnia

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Konsa, Dunk, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice, Gallagher; Palmer, Watkins, Eze.

BOSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Mujakic; Gazibegovic, Krunic, Tahirovic, Omerovic; Hajradinovic; Demirovic, Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1