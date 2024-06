Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici mercoledì 5 giugno

Roland Garros, l’azzurra Paolini per la prima volta in un quarto di finale Slam: stavolta serve l’impresa contro la numero 4 al mondo Rybakina.

Comunque vada a finire la sua avventura parigina, quest’edizione Roland Garros resterà per sempre nei ricordi di Jasmine Paolini. L’azzurra, infatti, prima d’ora non aveva mai avuto l’onore e l’onere di disputare un quarto di finale Slam: nella capitale francese sta raccogliendo i frutti di un duro lavoro iniziato ormai qualche mese fa e che l’ha portata a vincere tornei importanti – il Masters 1000 di Dubai lo scorso febbraio – nonché ad arrivare a ridosso della top ten nel ranking Wta (dalla settimana prossima tornerà tra le prime 13 al mondo).

Due giorni fa la tennista lucchese si è garantita un posto tra le prime otto del secondo Slam stagionale grazie al successo sulla russa Avanesyan. Una partita che si è rivelata più complicata del previsto, anche se la Paolini è stata brava a non smarrire la bussola dopo aver perso il primo set (4-6 6-0 6-1).

Per lei ora c’è la numero 4 al mondo Elena Rybakina, campionessa dell’edizione ’22 di Wimbledon. Parliamo di una giocatrice molto forte ma che sul rosso non ha mai particolarmente brillato. Stavolta però sembra essere competitiva anche su questa superficie – l’unica arma che continua a non funzionare è la prima di servizio – e l’ha dimostrato nei due match precedenti contro la belga Mertens ma soprattutto contro l’ucraina Svitolina, travolta in poco più di un’ora di gioco (6-4 6-3). Sono quattro i precedenti con Paolini e l’ultimo risale a poche settimane fa, con la naturalizzata kazaka che ha avuto la meglio in 3 set. Il bilancio è di due vittorie per parte, benché i successi dell’azzurra siano arrivati grazie ai ritiri della Rybakina per problemi fisici. Il percorso della Paolini dovrebbe fermarsi qui ma siamo certi che, come a Stoccarda, venderà cara la pelle.

Sabalenka contro la teenager Andreeva

Primo quarto di finale Slam anche per la 17enne Mirra Andreeva, la teenager russa dal futuro roseo che ormai si appresta a fare il suo ingresso tra le prime 30 del ranking.

La classe 2007 di Krasnojarsk, dopo aver piegato la veterana Azarenka nel secondo turno, si è sbarazzata in 2 set della statunitense Stearns nel terzo turno e della francese Gracheva negli ottavi di finale. La prova del nove, adesso, è la numero due al mondo Aryna Sabalenka, che nessuno fino a questo momento è riuscito a contrastare. La potenza della bielorussa è decisiva anche su campi più lenti come quelli del Roland Garros: se ne è accorta anche l’americana Navarro, capace di vincere solo 5 games nell’ottavo di finale.

Nei due precedenti – entrambi giocati sulla terra rossa – la nativa di Minsk ha prevalso in due set: l’ultimo testa a testa risale a un mese, fa con la Sabalenka che si impose 6-1 6-4. La Andreeva ha fatto tesoro di quell’esperienza e crediamo che stavolta possa dare più filo da torcere alla due volte campionessa Slam.

Possibili vincenti

Sabalenka in Andreeva-Sabalenka

Rybakina in Paolini-Rybakina

Roland Garros, i pronostici sui games

Andreeva-Sabalenka (over 20,5)

Paolini-Rybakina (over 20,5)