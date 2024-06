I pronostici di mercoledì 5 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di mercoledì 5 giugno: ci sono le amichevoli internazionali con in campo Belgio, Francia e Spagna, tre protagoniste dei prossimi Europei.

Continuano le amichevoli di preparazione delle nazionali agli imminenti Europei in programma in Germania a partire dal 14 giugno. La Danimarca, che sarà nel girone di Inghilterra, Slovenia e Serbia, affronterà la Svezia che non si è invece qualificata per la fase finale.

Il commissario tecnico danese della Svezia, l’ex milanista Tomasson, farà probabilmente qualche esperimento in più rispetto al collega Hjulmand. La Danimarca dovrebbe evitare la sconfitta ma la Svezia che dispone di calciatori offensivi di grande talento almeno un gol dovrebbe riuscire a segnarlo.

Pronostici altre partite

Come la Svezia, un’altra grande assente agli Europei sarà la Norvegia di Haaland, favorita nel match contro Kosovo. Vittorie in arrivo con annesse goleade anche per tre probabili grandi protagoniste in Germania, ovvero Belgio, Spagna e Francia che affronteranno rispettivamente Montenegro, Andorra e Lussemburgo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Danimarca vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Danimarca-Svezia, Amichevole, ore 19:00

Vincenti

• Norvegia (in Norvegia-Kosovo, Amichevole, ore 19:00)

• Belgio (in Belgio-Montenegro, Amichevole, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Francia-Lussemburgo, Amichevole, ore 21:00

• Spagna-Andorra, Amichevole, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Danimarca-Svezia, Amichevole, ore 19:00

Il “clamoroso”

Belgio vincente e almeno un gol per squadra (in Belgio-Montenegro, Amichevole, ore 20:30)