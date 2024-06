Roland Garros, quarti di finale: notizie e pronostici mercoledì 5 giugno

Roland Garros, il norvegese Ruud è già in semifinale a causa del ritiro di Djokovic: l’unico match di oggi è quello tra Zverev e de Minaur.

Ultimo quarto a Parigi. Non ci sarà nessun remake della finale dello scorso annom, vale a dire Novak Djokovic contro Casper Ruud. Il numero uno al mondo ieri ha deciso di ritirarsi a causa del problema al ginocchio riscontrato durante la sfiancante battaglia contro l’argentino Cerundolo negli ottavi di finale (6-1 5-7 3-6 7-5 6-3). L’ennesima, incredibile, prova di forza del campione serbo, che a 37 anni suonati è rimasto in campo per quasi cinque ore – due giorni prima ne aveva giocate altrettante contro Musetti – ed è riuscito a venire a capo di una partita che sembrava ormai persa.

Durante il secondo set, infatti, Djokovic ha accusato un forte dolore al ginocchio, risolto (in parte) solamente con l’intervento del fisioterapista e l’assunzione di antidolorifici. Nelle dichiarazioni post match aveva poi lasciato intendere di non sapere se ce l’avesse fatta ad essere in campo per giocare i quarti contro il norvegese e di voler aspattare il responso i medici. Responso che, a quanto pare, non è stato positivo. Per evitare guai peggiori, il nativo di Belgrado ha dato forfait, spedendo direttamente Ruud in semifinale – lo scandinavo se la vedrà con uno tra Zverev e de Minaur – e perdendo anche il primo posto nel ranking Atp. Da lunedì prossimo, infatti, il numero uno al mondo sarà il nostro Jannik Sinner.

Zverev, un’altra maratona con de Minaur?

Nella parte alta del tabellone è Alexander Zverev il favorito principale per arrivare in finale, in particolar modo se Djokovic dovesse continuare a fare i conti con i problemi fisici.

Il tedesco sta attraversando un gran momento di forma ed ormai il brutto infortunio patito proprio al Roland Garros due anni fa è solo un lontano ricordo. Zverev, dopo aver fatto il pieno di fiducia a Roma tornando a vincere un Masters 1000, sta brillando anche a Parigi. Negli ultimi due turni è riuscito ad avere la meglio su due avversari tostissimi come Tallon Griekspoor ma soprattutto Holger Rune, entrambi piegati dopo 5 faticosi set. Per tornare in semifinale dovrà avere ragione anche dell’australiano Alex de Minaur, che prima d’ora non aveva mai giocato un quarto di finale nello Slam parigino (l’ultimo tennista aussie a riuscirci era stato Hewitt 20 anni fa).

De Minaur ha fatto l’impresa battendo in quattro set il numero 5 al mondo Medvedev ma sovvertire i pronostici contro questo Zverev – in vantaggio 7-2 nei testa a testa – sembra quasi impossibile. Ad ogni modo l’australiano dovrebbe aggiudicarsi almeno un parziale.