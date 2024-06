I pronostici di giovedì 6 giugno: qualificazioni Mondiali e amichevoli internazionali

I pronostici di giovedì 6 giugno: ci sono partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 e delle amichevoli internazionali.

La nazionale che scenderà in campo stasera in vista degli imminenti Europei è l’Olanda, che se la vedrà col Canada, rappresentativa in crescita e con l’obiettivo grazie al nuovo commissario tecnico Marsch di diventare ancora più competitivi in vista del Mondiale nordamericano del 2026.

Nella formazione che sfiderà l’Olanda troveranno posto, oltre all’interista Buchanan, anche gli altri big Davies e David, che vestono rispettivamente le maglie di Bayern Monaco e Lille. Orange naturalmente favoriti in una partita da almeno tre gol complessivi, in cui non sarebbe una sorpresa totale vedere andare in gol anche i canadesi.

Pronostici altre partite

Nel resto del globo si giocano delle partite di qualificazione ai Mondiali del 2026: vittorie probabili per Egitto e Senegal, tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Hong Kong-Iran e Singapore-Corea del Sud. Almeno un gol per squadra probabile in Algeria-Guinea e Mali-Ghana.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Olanda-Canada, Amichevole, ore 20:45

Vincenti

• Olanda (in Olanda-Canada, Amichevole, ore 20:45)

• Egitto (in Egitto-Burkina Faso, Qualificazioni Mondiali, ore 21:00)

• Senegal (in Senegal-Repubblica Democratica del Congo, Qualificazioni Mondiali, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hong Kong-Iran, Qualificazioni Mondiali, ore 14:00

• Singapore-Corea del Sud, Qualificazioni Mondiali, ore 14:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Algeria-Guinea, Qualificazioni Mondiali, ore 21:00

• Mali-Ghana, Qualificazioni Mondiali, ore 21:00

Il “clamoroso”

Olanda vincente e almeno un gol per squadra (in Olanda-Canada, Amichevole, ore 20:45)