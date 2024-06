Nuovo terzino destro in arrivo: ecco Lazzari dalla Lazio

Nuovo terzino destro in arrivo, l’ex difensore della Spal potrebbe lasciare la Capitale dopo 5 stagioni: in Serie A sono diverse le pretendenti.

In casa Lazio in questi giorni è scoppiato il caos. Il tecnico croato Igor Tudor, subentrato lo scorso marzo dopo l’addio di Maurizio Sarri, ha deciso di rassegnare le dimissioni per via delle palesi divergenze di vedute con la società di Claudio Lotito. La sua gestione è durata, dunque, solamente 79 giorni.

C’ha pensato lo stesso patron del club biancoceleste a fare chiarezza, spiegando che Tudor avrebbe preteso di cambiare ben 8 giocatori nel prossimo mercato estivo. Un numero che il club ha ritenuto eccessivo, dal momento che la dirigenza ritiene che il gruppo sia fondamentalmente all’altezza ed in grado di raggiungere obiettivi ambiziosi, nonché di lottare su più fronti (la Lazio il prossimo anno giocherà anche l’Europa League). Quella che si è appena conclusa non è stata una stagione entusiasmante per i biancocelesti, che hanno concluso al settimo posto, subito dietro ai cugini della Roma. Il rendimento in campionato è stato fin troppo discontinuo e le uniche soddisfazioni sono arrivate dalla coppa, la Champions League, con la Lazio che si è spinta fino agli ottavi, mettendo paura al più quotato Bayern Monaco, costretto a ribaltare il k.o. dell’andata.

Nuovo terzino destro in arrivo, oltre a Juve e Inter su Lazzari c’è pure il Bologna

Lotito e i suoi dirigenti però non hanno perso tempo ed hanno subito trovato il tecnico che prenderà il posto del croato: si tratta di Marco Baroni, uno degli artefici della miracolosa salvezza del Verona.

Spetterà a lui assumere la guida di una squadra che punta a fare meglio rispetto all’ultima stagione. Vedremo che tipo di rosa avrà a disposizione e soprattutto se ci saranno movimenti di mercato – sia in entrata che in uscita – importanti. Chi potrebbe lasciare la Lazio è il terzino Manuel Lazzari, in biancoceleste dal 2019. Uno dei migliori durante la gestione Inzaghi, l’ex Spal ha visto meno il campo dall’arrivo di Sarri ed è stato penalizzato forse dal nuovo modulo. Fatto sta che a novembre compirà 31 anni ed avverte probabilmente la sensazione che sia arrivato il momento di cambiare.

Secondo gli ultimi rumors di mercato, su di lui attualmente ci sono tre club di Serie A. Fa gola a Juventus e Inter, che cercano rinforzi sulle fasce, ma piace anche al “nuovo” Bologna di Vincenzo Italiano, la prossima stagione impegnato in Champions League. Le corsie esterne sono fondamentali nel gioco dell’ex tecnico della Fiorentina ed uno come Lazzari farebbe certamente comodo.