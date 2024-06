Gratta e vinci, un diamante tira l’altro: si vince fino a 1 milione

Gratta e vinci, i diamanti ti potrebbero abbagliare, ma non temere: con questo biglietto ci sono premi da urlo.

Il 4 giugno scorso, una coppia ha realizzato il sogno di una vita. Tutto è successo in maniera un po’ insolita, diciamo, ma quel che conta è il risultato, no? Non ha alcuna rilevanza, in termini pratici, quello che è accaduto durante. Anzi, prima di scoprire che la loro vita sarebbe cambiata per sempre in maniera repentina e radicale.

Iniziamo col dire che questa coppia di coniugi viene dal Missouri e che un bel giorno, mentre erano in giro a fare un po’ di commissioni e di compere, hanno deciso di concedersi una sosta in un negozio a Maryland Heights. Non un negozio di abbigliamento, di calzature o cose così, ma un’attività che vendeva Gratta e vinci. Qui si sono regalati un biglietto di una serie molto in voga a quelle latitudini: si chiama $ 1.000.000 Black Diamond e, come suggerisce il nome stesso, mette in palio fino a 1 milione di dollari.

Non compravano grattini da tanto, hanno poi rivelato ai funzionari della Lotteria, ed è per questo motivo che quel giorno hanno pensato di comprarne uno. Per togliersi lo sfizio, diciamo. Non lo hanno grattato subito, però, inconsapevoli com’erano, per ovvie ragioni, di avere un tesoro fra le mani. Hanno atteso l’indomani, per farlo.

Gratta e vinci, hanno preso un abbaglio

La mattina successiva, quando hanno grattato i vari diamanti ricoperti dalla patina argentata, hanno fatto una scoperta sbalorditiva. La donna si è resa subito conto che lì dentro c’erano 50mila dollari e ha chiamato subito il marito, che nel frattempo era nell’altra stanza, per mostrargli il biglietto.

“Stavo per piangere, in quel momento”, ha raccontato l’uomo, che non sapeva ancora, però, che la moglie aveva preso un abbaglio. Non avevano vinto 50mila dollari: ne avevano vinti molti, ma molti, di più. Un milione di dollari, per la precisione, il premio massimo cui si può ambire nel caso in cui si decida di comprare un tagliando della serie per la quale hanno optato i due coniugi.

Hanno deciso, poi, di dare la notizia ai figli in maniera un po’ “stramba”: “Li abbiamo chiamati su FaceTime e abbiamo semplicemente detto loro che dovevamo parlare – questo il loro racconto – Si aspettavano brutte notizie… Abbiamo iniziato e ho detto: ‘Sai che io e tuo padre siamo sposati da molto tempo…’ Ma non avrei potuto continuare a recitare a lungo”.