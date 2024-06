Alcaraz-Sinner, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Alcaraz-Sinner è un match valido per le semifinali del Roland Garros 2024: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

“Tu sei futuro”, esclama Jannik Sinner in una ormai nota pubblicità. In questo caso sarebbe meglio dire “loro sono futuro”. Un futuro che in realtà è già arrivato. Sì, perché sia l’altoatesino che Carlos Alcaraz, pronti a contendersi un posto nell’ultimo atto del Roland Garros – sarebbe la prima volta per entrambi – non possono più essere considerati alla stregua di talenti emergenti, nonostante la giovane età (22 e 21 anni).

Stiamo infatti parlando di due campioni bell’e fatti. Che hanno già messo in bacheca degli Slam – due l’iberico e uno l’azzurro – e sono in qualche modo riusciti ad occupare il posto della “vecchia generazione” dei vari Federer, Nadal e Djokovic, anche se il serbo non sembra aver alcuna intenzione di mollare. Alcaraz-Sinner era la semifinale più attesa sin dal sorteggio, sebbene i due rivali venissero da mesi complicati. Da infortuni che non gli hanno permesso di prendere parte agli Internazionali d’Italia. Il peggio però è alle spalle. Con l’italiano che ha toccato il cielo con un dito al termine dell’ultimo match con il bulgaro Dimitrov.

La sfida più attesa

Non per la vittoria in sé (un comodo 6-2 6-4 7-6), ma perché a fine incontro è stato raggiunto dalla notizia del primo posto nel ranking Atp, arrivato anche “grazie” al forfait di Djokovic.

Da lunedì prossimo, in cima alla classifica mondiale ci sarà per la prima volta nella storia un rappresentante del nostro paese. Sinner a Parigi non ha avuto un percorso tortuoso, restando in campo poco più di 10 ore. L’unico a strappargli un set finora è stato Corentin Moutet negli ottavi di finale. Alcaraz invece ha dovuto superare ostacoli più insidiosi, come per esempio lo statunitense Korda, il canadese Aliassime e per finire un nervosissimo Stefanos Tsitsipas, liquidato in tre set.

Dove vedere Alcaraz-Sinner in diretta tv e streaming